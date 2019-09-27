الأمم المتحدة تتابع تطورات الوضع بمصر و"قلقة" من الاعتقالات

دعت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه السلطات المصرية، الجمعة، إلى "تغيير جذري" في أسلوب تعاملها مع التظاهرات، مطالبة بالإفراج "فورا" عن المعتقلين.

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حضت باشليه في بيان "السلطات على أن تغير جذريا أسلوب تعاملها مع أية تظاهرات مقبلة، بما فيها تلك التي تجري، الجمعة.

باشليه أضافت: أذكر الحكومة المصرية بأنه بموجب القانون الدولي، من حق الناس التظاهر سلميا.

باشليه: يجب الإفراج فورا عن جميع الأشخاص الذين اعتقلوا فقط لممارستهم حقهم.

باشليه: أي رد لقوات الأمن يجب أن يكون منسجما مع المعايير والنظم الدولية المتصلة بحق حرية التعبير والتجمع السلمي، وكذلك الحق في محاكمة عادلة.

باشليه: أعرب عن قلقي البالغ في ضوء معلومات عن تجاوزات تخللت الإجراءات القضائية التي أعقبت الاعتقالات الأسبوع الفائت.

المفوضة العليا قالت إن بعض المعتقلين حرموا من توكيل محام خلال مثولهم أمام النيابة، واتهم آخرون بارتكاب تجاوزات خطيرة على غرار "تقديم مساعدة إلى مجموعة إرهابية" و"بث أخبار كاذبة أو المشاركة في تظاهرات غير مسموح بها وسوء استغلال مواقع التواصل الاجتماعي".

باشليه كررت أن "من حق الناس التعبير عن آرائهم بما في ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي" و"ينبغي عدم اعتقالهم البتة فقط لأنهم مارسوا حقوقهم".

الأمم المتحدة تتابع تطورات الوضع بمصر

الأمم المتحدة قالت، الجمعة، إنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في مصر، مشيرةً أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش، يشارك المفوضية الأممية موقفها إزاء القلق جراء التوقيفات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "استيفان دوجاريك" الجمعة، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

هذا ثاني تعليق أممي بشأن الوضع بمصر، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري بشأنه، غير أن القاهرة عادةً ما تقول إنها تلتزم بالقانون وأشارت إلى احتجاز ألف شخص جراء تظاهرات خارج إطار القانون في 5 مدن مؤخرا.

قال دوجاريك للصحفيين: "نتابع عن كثب تطورات الوضع في مصر، وقد أصدرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (ميشيل باشيليت)، بيانا بهذا الشأن والأمين العام يشاركها تماما ذات الموقف".

مظاهرات محدودة

خرجت تظاهرات محدودة في عدد من المدن المصرية الجمعة على خلفية دعوات لتظاهرة "مليونية" تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.





الشرطة المصرية أغلقت، صباح الجمعة، الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير في القاهرة، رمز ثورة 25 يناير 2011، تحسبا لتظاهرات قد تجري عقب صلاة الجمعة، فيما أطلقت دعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى احتفال في شرق القاهرة تأييدا للسيسي.

فور وصوله إلى مطار القاهرة عائدا من نيويورك حيث شارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال السيسي "لا داعي للقلق" من الدعوات إلى التظاهر ضده.

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