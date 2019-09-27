إسرائيل: بيني غانتس يرفض شروط نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة

رفض حزب "أزرق وأبيض" الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات الإسرائيلية ما وصفه بمطالب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة تحت قيادته.

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بعد محادثات مع حزب الليكود بزعامة نتنياهو قال حزب "أزرق وأبيض" إنه أوضح منذ البداية أنه سيرفض شروط نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة تحت قيادة نتنياهو وبمشاركة حلفائه اليمينيين والمتطرفين اليهود.

الحزب قال في بيان: "من الواضح أن الموقف الذي اتخذ بوضع هذين الشرطين المسبقين يهدف إلى جر إسرائيل لجولة ثالثة من الانتخابات تمشيا مع مصالح رئيس الوزراء".

نتنياهو من جانبه قال إنه يتفاوض كرئيس لكتلة تسيطر على 55 مقعدا في الكنيست تضم ​​حلفاءه، في حين يقول حزب أزرق وأبيض إنه يتفاوض مع الليكود فقط.

غانتس قال إنه لن يشارك في حكومة يقودها نتنياهو، بسبب اتهامات الفساد التي يواجهها نتنياهو.

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