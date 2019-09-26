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سياسة|فرنسا

وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق شيراك عن 86 عاما

الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك
الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك
26/9/2019

توفي الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك صباح الخميس عن 86 عاما.

التفاصيل
  • أسرة شيراك قالت إن الرئيس الأسبق لفرنسا توفي صباح الخميس وسط أسرته.
  • قاد شيراك فرنسا من عام 1995 إلى عام 2007.
  • وقطعت الجمعية الوطنية بالبرلمان الفرنسي جلستها ليقف الأعضاء دقيقة حدادا.
  • وهيمن شيراك، ثاني أطول رؤساء فرنسا بقاء في المنصب، على الحياة السياسية في البلاد لعقود.
  • وعلى خطى الزعيم الفرنسي السابق شارل ديغول، سعى شيراك إلى تعزيز مكانة فرنسا كلاعب على الساحة العالمية.
  • وأثار مشاعر الفخر الوطني بمعارضته للغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003.
  • وفي عهده اعتمدت البلاد العملة الأوربية الموحدة وألغت الخدمة العسكرية الإلزامية.
  • وخفض شيراك فترة الرئاسة من سبع سنوات إلى خمس.
  • وبعد مغادرته المنصب عانى شيراك من مشاكل في الجهاز العصبي ونادرا ما كان يظهر علانية في سنواته الأخيرة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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