واشنطن: نريد حلا سلميا مع إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة تريد حلا سلميا للتوتر مع إيران لكن الكرة في ملعب طهران.

وأضاف بومبيو، في مؤتمر صحفي الأربعاء على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة "نريد حلا سلميا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونأمل في أن نتمكن من الوصول إلى ذلك. في النهاية فإنه سيكون على الإيرانيين اتخاذ هذا القرار".

بومبيو تابع "نأمل في أن نجد فرصة للتفاوض معهم ونخرج بنتيجة تكون جيدة بالنسبة لهم وللولايات المتحدة".

لا محادثات مع العقوبات

الرئيس الإيراني حسن روحاني أنهى أمس الأربعاء الفرصة أمام عقد لقاء مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب رغم الجهود الأوربية لتخفيف التوتر بين البلدين فيما شددت الولايات المتحدة عقوباتها على طهران.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كثف تحركاته في اليومين الأخيرين بين نظيريه الأمريكي والإيراني، قد اعتبر مساء الثلاثاء أن "ظروف استئناف سريع للمفاوضات" قد "تهيأت".

إلا أن روحاني قال في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، إنه يرفض المحادثات ما دامت الولايات المتحدة أبقت عقوباتها على بلاده.

روحاني قال "أود أن أعلن أن ردنا على أي مفاوضات في ظل العقوبات هو لا".

"يعشق الدراما والإعلام"

رفض روحاني فكرة التقاط صور مع ترمب الذي "يعشق الدراما والإعلام".

أكد روحاني أن "الصور التذكارية هي المرحلة الأخيرة وليست الأولى من المفاوضات".

شكك روحاني في صدق رغبة الولايات المتحدة في التفاوض، مشيرا إلى أن المسؤولين في إدارة ترمب يتفاخرون بالضرر الذي ألحقته العقوبات الأمريكية بإيران.

الرئيس الإيراني تساءل "كيف يمكن لشخص أن يصدقهم عندما يرحب مسؤولون حكوميون أمريكيون بقتل أمة عظيمة بصمت، ويضغطون على حياة 83 مليون إيراني وخصوصا النساء والأطفال".

تأمين إطلاق سراح سجناء أمريكيين

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تتواصل مع مسؤولين ايرانيين لمناقشة مصير رعايا أمريكيين محتجزين في طهران في وقت يتصاعد فيه التوتر بين البلدين الخصمين.

المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه قال لوكالة رويترز "لقد عرضنا، مثلما عرض الرئيس (دونالد ترمب) الاجتماع بالإيرانيين (بشأن القضية). بعثنا رسالة في وقت سابق هذا العام".

ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة بذلت جهودا جديدة لتأمين إطلاق سراح السجناء قبل اجتماع زعماء العالم ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، قال المسؤول "إنهم يعرفون أين نحن". وأضاف المسؤول أن جهود واشنطن لم تنقطع.

المسؤول قال في إشارة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية "نحتاج إلى رؤية بادرة حسن نية…نحن ننتظر منهم أن يعيدوا بعض رهائننا الذين كان يجب أن يخرجوا بموجب اتفاقية العمل الشاملة المشتركة".

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