مخاوف حول دعم الجيش الجزائري مرشحا لانتخابات الرئاسة

أعرب سفيان جيلالي رئيس حزب جيل جديد الجزائري عن مخاوفه أن تكون المؤسسة العسكرية قد حددت مرشحها للانتخابات الرئاسية.

وأعرب جيلالي في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية عن قلقه إزاء مستقبل بلاده في ظل إصرار المؤسسة العسكرية على إجراء الانتخابات الرئاسية في الثاني عشر من ديسمبر/ كانون أول المقبل، رغم عدم وجود توافق شعبي على حد قوله.

أبرز تصريحات سفيان جيلالي

يدرك الجزائريون مدى نفوذ المؤسسة العسكرية بالمشهد وإمكانياتها المادية والبشرية، مما يعزز ضمان وصول هذا المرشح لقصر المرادية (مقر الحكم).

حذر من المضي في خيار الذهاب إلى الانتخابات، وتزامنه مع ما أسماه "مناخ الترهيب والاعتقالات" بصفوف رموز ونشاط الحراك الشعبي، مما قد يدفع الحراك إلى التطرف والاصطدام بالسلطة.

وصف المراهنة بين السلطة الحاكمة والتي تمثلها فعليا المؤسسة العسكرية وبين الحراك الشعبي، بأنها "أزمة ثقة".

الجزائريون يرفضون بقوة تسيير المرحلة الراهنة من قبل من يعتبرونهم رموزا أو مخلفات عهد بوتفليقة، ويطالبون برحيلهم بشكل كامل.

قائد الجيش يهدد من يعرقل الانتخابات

قائد الأركان الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح حذر من عرقلة إجراء الانتخابات الرئاسة قائلا إنه سيعرض أصحابها لجزاء عادل ورادع طبقا للقانون.

صالح قال إن هناك شرذمة تحاول بكل الوسائل والسبل عرقلة هذا المسار الانتخابي الذي يمثل المفتاح الأساسي لحل الأزمة التي تعيشها البلاد.

رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح

أحد رموز عهد بوتفليقة يترشح للرئاسة

أعلن عبد المجيد تبون، رئيس الوزراء الأسبق في عهد الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة ترشحه للانتخابات الرئاسية.

تبون قال في تصريح للصحفيين: برنامجي يضمن للشباب مكانة مهمة وقوية في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.

أضاف أن الجزائر بحاجة إلى جميع أبنائها، معتبرا نفسه من ضحايا نظام الرئيس السابق بخلاف ما يعتقد البعض.

شغل تبون (73 عاما) مناصب عليا في نظام بوتفليقة أهمها منصب وزير السكن الذي استمر فيه لسبع سنوات، قبل أن يعين رئيسا للوزراء في نهاية مايو/ أيار2017، غير أنه أقيل في 15 أغسطس/ آب من نفس العام.

انتقادات لترشح تبون

المعارض علي بن فليس انتقد ترشح تبون للانتخابات الرئاسية معتبرا ذلك بمثابة "عهدة خامسة جديدة" لبوتفليقة.

علي بن فليس وهو رئيس حزب طلائع الحريات المعارض قال إنه يملك مشروعا قادرا على إخراج الجزائر من أزمتها الاقتصادية والسياسية.

بن فليس: في حال أذنت له اللجنة المركزية للحزب بالترشح للانتخابات الرئاسية، سيتوجه للشعب الجزائري وسيطرق أبوابه من أجل الحصول على ثقته.

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