البث الحي
سياسة

محمد علي يدعو المصريين للتظاهر بكثافة في جمعة الخلاص من السيسي [فيديو]

26/9/2019

دعا الفنان والمقاول المصري محمد علي في فيديو جديد، المصريين إلى التظاهر بكثافة في الشوارع والميادين العامة للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأطلق محمد علي اسم "جمعة الخلاص" داعيا المصريين للنزول وعدم الاصطدام بقوات الأمن.

أبرز تصريحات محمد علي
  • بعد صلاة الجمعة نخرج من المساجد وينزل الأهالي من البيوت إلى الشوارع.
  • نتحرك من الشوارع والحواري إلى الشوارع الرئيسية.
  • المسيرات تتقابل في أقرب ميدان كبير.
  • الشوارع الكبيرة والرئيسية هي أهم عندنا من أي ميدان.
  • ميدان التحرير ليس هدف وحيد، ولن نجعل منه رمزية لنجاح اليوم من عدمه فكل ميادين مصر هي ميادين التحرير.
  • السيسي أقسم سابقا إذا خرج الشعب ضده فسوف يترك الحكم، والآن يعتقل من يريد التظاهر.
  • على وزير الدفاع التخلص من السيسي وابنه محمود.
حق التظاهر
  • مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأدنى للجزيرة: ندعم حق الشعب المصري في التظاهر السلمي.
  • مصادر للجزيرة: السلطات المصرية دفعت بتعزيزات أمنية إلى ميدان التحرير عشية المظاهرات المرتقبة ضد السيسي.
  • مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأدنى للجزيرة: نأمل أن يتحلى الجميع في مصر بضبط النفس.
  •  السيناتور بوب مينينديز عبر تويتر: ندعم الحريات الأساسية بما في ذلك حق التظاهر السلمي وندعو الحكومة المصرية إلى احترام حقوق مواطنيها.
  •  السيناتور كريس ميرفي للجزيرة: رأينا ما فعله السيسي الأسبوع الماضي من سجن لمئات المعارضين وإخفاء كثيرين.
معتقلون بتهمة التظاهر
  • النائب العام المصري قال إنه حقق مع معتقلين خلال مظاهرات الجمعة الماضية بتهمة التحريض على التظاهر بدون ترخيص.
  • النائب العام المصري: تم التحقيق مع نحو ألف متهم ممن شاركوا في مظاهرات الجمعة الماضية.
  • النائب العام المصري: التحفظ على تسجيلات المراقبة بأماكن التظاهر وفحص حسابات المتهمين بمواقع التواصل.
  • النائب العام المصري: المتهمون اعترفوا باشتراكهم في مظاهرات الجمعة الماضية بسبب سوء الأحوال الاقتصادية.
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

استخدم بيانات وزيرة.. صحفي يخترق مؤتمرا سريا لوزراء دفاع الاتحاد الأوربي (فيديو)

وزيرة الدفاع الهولندية أنك بيليفيلد( وسط) (رويترز)

نداء إلى الشيخ راشد الغنوشي

الشيخ راشد الغنوشي

البرلمان الفرنسي يمرر مادة تعاقب من ينشرون صور رجال الشرطة

وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان الجزيرة مباشر (روتيرز)
الأكثر قراءة

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)