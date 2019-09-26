محمد علي يدعو المصريين للتظاهر بكثافة في جمعة الخلاص من السيسي [فيديو]

دعا الفنان والمقاول المصري محمد علي في فيديو جديد، المصريين إلى التظاهر بكثافة في الشوارع والميادين العامة للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأطلق محمد علي اسم "جمعة الخلاص" داعيا المصريين للنزول وعدم الاصطدام بقوات الأمن.

أبرز تصريحات محمد علي

بعد صلاة الجمعة نخرج من المساجد وينزل الأهالي من البيوت إلى الشوارع.

نتحرك من الشوارع والحواري إلى الشوارع الرئيسية.

المسيرات تتقابل في أقرب ميدان كبير.

الشوارع الكبيرة والرئيسية هي أهم عندنا من أي ميدان.

ميدان التحرير ليس هدف وحيد، ولن نجعل منه رمزية لنجاح اليوم من عدمه فكل ميادين مصر هي ميادين التحرير.

السيسي أقسم سابقا إذا خرج الشعب ضده فسوف يترك الحكم، والآن يعتقل من يريد التظاهر.

على وزير الدفاع التخلص من السيسي وابنه محمود.

حق التظاهر

مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأدنى للجزيرة: ندعم حق الشعب المصري في التظاهر السلمي.

مصادر للجزيرة: السلطات المصرية دفعت بتعزيزات أمنية إلى ميدان التحرير عشية المظاهرات المرتقبة ضد السيسي.

مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأدنى للجزيرة: نأمل أن يتحلى الجميع في مصر بضبط النفس.

السيناتور بوب مينينديز عبر تويتر: ندعم الحريات الأساسية بما في ذلك حق التظاهر السلمي وندعو الحكومة المصرية إلى احترام حقوق مواطنيها.

السيناتور كريس ميرفي للجزيرة: رأينا ما فعله السيسي الأسبوع الماضي من سجن لمئات المعارضين وإخفاء كثيرين.

معتقلون بتهمة التظاهر