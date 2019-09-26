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سياسة

عباس‎: الاتفاقات مع إسرائيل لاغية حال ضمت أراضي فلسطينية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
26/9/2019

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، إنه في حال أقدمت إسرائيل على ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات، فإن جميع الاتفاقيات الموقعة معها "ستكون لاغية".

جاء ذلك في كلمته أمام الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بنيويورك.

كلمة عباس أبو مازن
  • شدد عباس على أنه "آن الأوان لأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوضع حد للعدوان والعنجهية الإسرائيلية".
  • أضاف "سنقاوم الاحتلال بكل الوسائل المشروعة وعلى رأسها المقاومة الشعبية".
  • تابع: "أيدينا ممدودة دائما للمفاوضات، وأتحدى أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أي دعوة للتفاوض، سواء سرية أو علنية، وآخر الدعوات من روسيا حيث تمت دعوتنا ثلاث مرات وهو يرفض".
  • دعا عباس إلى "دفع إسرائيل كي تحترم الاتفاقيات الموقعة، وقرارات الشرعية الدولية".
  • عبر عن رفضه الحديث عن حل الدولة الواحدة، قائلا "أنا مع حل الدولتين فقط ضمن القرارات الدولية ولا أريد دولة واحدة أو نصف دولة".
  • أضاف عباس "لم نضيع فرصة لإنجاح أية مفاوضات جادة، لكننا لم نجد شريكا إسرائيليا بل وجدنا عراقيل ومعيقات".
  • شدد الرئيس الفلسطيني على رفض "كل ما أعلنته أمريكا من صفقة القرن".
  • أعرب عباس عن آماله في تطبيق القرارات الأممية بشأن القضية الفلسطينية، وأن "لا تبقى حبرا على ورق".
  • جدد الدعوة لمؤتمر دولي للسلام يستند للمبادرة التي طرحها في مجلس الأمن، خلال فبراير/شباط 2018، تشارك فيه الأطراف العربية والدولية المعنية.
  • في كلمته، أعلن عباس أنه سيدعو لانتخابات عامة، في الضفة وغزة والقدس، عند عودته لأرض الوطن

ويتردد أن خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ "صفقة القرن" تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، خاصة بشأن حق عودة اللاجئين، ووضع مدينة القدس المحتلة، وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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