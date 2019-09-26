تركيا لمصر: انتقاد الديمقراطية من قِبل القادمين بالانقلاب كوميديا سوداء

أعربت أنقرة عن رفضها لتصريحات مصرية وصفتها بأنها "مليئة بالكذب" ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، ووصفت انتقاد الديمقراطية بتركيا من قِبل "القادمين للسلطة بالانقلاب" هو "كوميديا سوداء".

جاء ذلك في بيان نشره المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، الأربعاء، ردًا على سؤال حول تصريحات لمتحدث باسم الخارجية المصرية، الثلاثاء، ضد تركيا ورئيسها أردوغان.

أبرز ما ذكره أقصوي

نرفض التصريحات المليئة بالكذب والافتراءات ضد بلادنا ورئيس جمهوريتنا، والتي أدلى بها متحدث باسم الخارجية المصرية متجاوزًا حدوده في 24 سبتمبر/ أيلول الجاري.

إن انتقاد الديمقراطية في تركيا من قِبل القادمين إلى السلطة بالانقلاب، هو أمر "تراجيكوميدي" بحد ذاته.

تركيا باعتبارها عضو يتحلى بالمسؤولية في المجتمع الدولي، تدعو إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة بشكل واسع وممنهج في مصر، وإلى تلبية المطالب المشروعة للشعب المصري مثل الديمقراطية والعدالة والمساواة والحرية والمساءلة والازدهار.

الممارسات التي لا يمكن أن يتقبلها الضمير داخل السجون في مصر، والأعمال القضائية التي تجري بقرارات سياسية معروفة بشكل جيد للغاية من قِبل المجتمع الدولي، تتعرض لانتقاد مؤسسات دولية مختلفة.

الإدارة الحالية في مصر تفضّل تبني موقف عدواني مثلما فعلت ذلك عدة مرات في السابق، وذلك بهدف التستر على انتهاكات حقوق الانسان وتجاهل المطالب الأساسية للشعب المصري.

سعي الإدارة الحالية في مصر لاستهداف تركيا التي تتمتع بدور ريادي وتجربة في مكافحة الإرهاب، هو انعكاس للموقف العدواني المذكور.

الدعم الذي يمنحه القادمون إلى السلطة بالانقلاب للانقلابيين ليس أمرًا مستغربًا، كما ظهر بشكل واضح في التصريحات.

هذه التصريحات ليست سوى انعكاس لشخصية الإدارة الحالية في مصر، والتي تقوم على الظلم والاستبداد.

"مقتل مرسي"

الرد التركي جاء ردا على بيان للمتحدث باسم الخارجية المصرية اتهم فيه الرئيس التركي بإصدار تصريحات "واهية وباطلة"، واتهمه برعاية "الإرهاب" والضغينة تجاه مصر وشعبها.

أردوغان كان قد وصف الثلاثاء، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بأنه "جرح نازف"، وتعهد أمام الحاضرين في ملتقى إسلامي بنيويورك بمواصلة التحقيق في "مقتل" مرسي.

خلال الخطاب الذي ألقاه أردوغان أثناء فعاليات الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال أردوغان إن وفاة مرسي "أصبحت رمزا للحاجة العميقة للعدالة والإنصاف في المنطقة".

أردوغان قال إن "وفاة الرئيس المصري المنتخب وهو ينازع الموت في قاعة المحكمة وعدم السماح لأسرته بدفنه، جرح نازف في داخلنا".

الرئيس الراحل محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر خلال فترة حبسه

رد البعثة المصرية