المبلغ عن ترمب يتهم البيت الأبيض بتزييف نص مكالمته مع الرئيس الأوكراني

اتهم مسرب مكالمة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، البيت الأبيض بتزييف نص المكالمة، حسب الشكوى الكتابية للمسرب المجهول الذي يعمل بالاستخبارات.

وكشف البيت الأبيض، الأربعاء، فحوى اتصال هاتفي أجراه ترمب، في 25 يوليو/ تموز الماضي، لتهنئة نظيره الأوكراني بفوزه بالانتخابات الرئاسية.

وبيّن نص الاتصال أن ترمب طلب من زيلينسكي التحقيق في ممارسات جو بايدن، المرشح الديمقراطي الأوفر حظًا لمواجهة ترمب في انتخابات 2020، وكذلك نجله هانتر بايدن، الذي عمل بشركة تنقب عن الغاز في أوكرانيا.

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جاء ذلك في شكوى من 9 صفحات نشرت، الخميس، لمسرب المعلومات، الذي سيبقى مجهول الهوية حتى الإدلاء بشهادة علنية محتملة أمام الكونغرس، وفق إعلام محلي.

قال مسرب المكالمة، إنه تلقى معلومات من "عدة مسؤولين حكوميين أمريكيين" (لم يحدد هويتهم)، يزعمون أن ترمب "يستخدم سلطة مكتبه لالتماس تدخل من دولة أجنبية في الانتخابات الأمريكية عام 2020".

وفقًا للشكوى، شمل ذلك طلبات للرئيس الأوكراني خلال مكالمة هاتفية يوم 25 يوليو/تموز الماضي، للتحقيق مع بايدن ونجله، هنتر، في اتهامات فساد "لا تقوم على دليل حتى الآن".

أضاف مسرب المعلومات، أنه في الأيام التالية التي تلت المكالمة، سعى البيت الأبيض إلى السيطرة على أي سجلات للمحادثة، بما في ذلك نسخة من نص "حرفي" ترافق عادة المكالمات التي تتم في غرفة عمليات البيت الأبيض.

جاء في الشكوى أن العديد من مسؤولي البيت الأبيض حاولوا في الأيام التالية للمكالمة أواخر تموز/يوليو الماضي منع الوصول للنص المكتوب للمكالمة، مما أعطى انطباعا بأنهم كانوا يدركون أن نص ما دار بين الطرفين مثير للتحفظ.

قال المسؤولون لمسرب المعلومات إن محاميي البيت الأبيض أصدروا تعليمات إلى العاملين بحذف النسخة الإلكترونية من نص المكالمة من أنظمة الحاسوب حيث يحتفظون بها عادة وينقلونها إلى نظام آخر يتم فيه عادة تخزين المعلومات السرية "ذات الطبيعة الحساسة بشكل خاص".

تزامن الإفراج عن الشكوى في الوقت الذي يدلي بشهادته القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية بالوكالة، جوزيف ماغوير، أمام لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي.

كان المستند قد سلم إلى المفتش العام لوكالات الاستخبارات مايكل أتكينسون في أغسطس/ آب الماضي، لكن ماغوير منع توزيعه على الكونغرس باستخدام صلاحيات منصبه.

ترمب ينفي

الأربعاء، قال ترمب، إنه لم يمارس أي "ضغوط" على أوكرانيا بشأن إجراء تحقيق حول نشاط نجل خصمه الديمقراطي جو بايدن.

سمح البيت الأبيض بالإفراج عن نص الاتصال مكتوبًا، بعد إعلان رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، الثلاثاء، بدء إجراءات مساءلة ترمب بهدف عزله؛ بتهمة التماس مساعدة أجنبية لتشويه سمعة منافسه الديمقراطي المرتقب. إذ يتهمونه بمخالفة الدستور، ويصرون على سماع نص المكالمة.

يقول الديمقراطيون إنّ ترمب ارتكب تجاوزات تهدد الأمن القومي الأمريكي خلال ذاك الاتصال، بينما ينفي الأخير ما ينسب إليه، ويقول إن الاتصال "كان وديًا".

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعرب عن اعتزامه نشر نسخة من مكالمة أخرى مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

تحقيق في مجلس النواب

الثلاثاء، بدأ مجلس النواب الأمريكي تحقيقًا رسميًا بهدف مساءلة ترمب في أعقاب تقارير قالت إنه شجع، خلال مكالمة هاتفية، زعيم دولة أجنبية على إجراء تحقيق قد يضر بأحد خصومه السياسيين.

يلقى التحقيق في عزل ترمب دعمًا كبيرًا من الديمقراطيين في مجلس النواب، لكن من غير المرجح أن يتم تمريره في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، المنتمي إليه ترمب.

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