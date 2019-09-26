الكونغرس يستجوب مدير الاستخبارات حول مكالمة ترمب

استجوب نواب أمريكيون في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، مدير الاستخبارات بالوكالة جوزيف ماجوير بشأن تعاملهم مع تسريب مكالمة هاتفية كانت السبب في السعي لمحاكمة الرئيس.

ما القصة؟

البيت الأبيض كان قد نشر، أمس الأربعاء، تفاصيل مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في يوليو/تموز الماضي، كانت السبب في بدء مجلس النواب إجراءات محاكمة الرئيس.

في المكالمة طلب ترمب من نظيره الأوكراني التحقيق فيما إذا كان جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق قد أوقف تحقيقا مع شركة يعمل فيها ابنه.

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أعلنت أن المجلس سيبدأ في إجراءات مساءلة ترمب ووجه 6 من لجانه بالبدء في تحقيقات حول تصرفاته.

تصريحات القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية

قادرون على أن نكشف فحوى المكالمة الهاتفية بين ترمب ورئيس أوكرانيا.

المخبر الذي كشف عن المحادثة عمل بحسن نوايا وتصرف بموجب القانون.

لم أذهب إلى البيت الأبيض لغرض تقديم شهادتي.

أومن بأن هذا القضية غير مسبوقة لذلك وفرنا هذه المعلومات للجنة الاستخبارات في مجلس النواب.

تواصلت مع البيت الأبيض حول شكوى المخبر بشأن اتصال الرئيس الأمريكي بنظيره الأوكراني.

لم أصمت على اتصال الرئيس ترمب بالمخبر وعبرت عن التزامي بحمايته.

أفراد يعملون في البيت الأبيض ربما سربوا مكالمة ترمب مع رئيس أوكرانيا.

قرار الرئيس بالإفراج عن فحوى المكالمة أمر غير مسبوق أيضا.

تعاونت مع رئيس اللجنة وطلبت منه أسبوعا من أجل توفير المعلومات المتعلقة بالمكالمة.

من اختصاصاتي أن أحمي المحادثات السرية للرئيس والبيت الأبيض لم يتدخل في الأمر.

أوافق على مثول الُمبلغ "المخبر" أمام لجنة الاستخبارات وأن يحظى بالحماية اللازمة.

وافقت على الكشف عن معلومات المكالمة عندما علمت أن الأمر يرقى للحالة الطارئة.

لم أنوِ مطلقا حجب المعلومات عن لجنتكم أو عن مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.

الأمر لا يتعلق بالتعتيم بقدر ما هو مرتبط بالتأكد من أن إفادة المبلغ ترتقي للحالة الطارئة واحتجت فقط 7 أيام.

أعمل ما بوسعي لدعم مثول المخبر أمام الكونغرس وتوفير الحماية له من أي إجراء انتقامي.

رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف وديفين نونيز عضو لجنة الاستخبارات بالمجلس

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