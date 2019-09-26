السيسي يستعين بالموظفين والفنانين لمواجهة مظاهرات تطالب برحيله

قالت مصادر مطلعة لموقع "الجزيرة مباشر" إن الأمن المصري اتفق مع بعض "البلطجية" للاعتداء على مظاهرات متوقعة، غدا الجمعة، تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حشد مضاد

أكدت المصادر أن عددا من نواب البرلمان في القاهرة والإسكندرية والقليوبية ومحافظات أخرى يحشدون أنصارهم للتظاهر غدا تأييدا للسيسي في مواجهة المظاهرات المناهضة له.

المصادر أضافت أن نوابا من محافظ الإسكندرية يحشدون أنصارهم للسفر إلى القاهرة عبر حافلات يستأجرها النواب، للمشاركة في تجمع مؤيد للسيسي.

دعت إحدى الصفحات الخاصة بسكان مدينة الرحاب بالقاهرة السكان للتظاهر، غدا الجمعة "دعما لرئيس الجمهورية والوقوف ضد من يسعى وتسول له نفسه تخريب وتدمير الوطن بالإشاعات".

الموظفون والفنانون

بدأت أجهزة الدولة في حشد العمال والموظفين الحكوميين للتظاهر تأييدا للسيسي مع توعد بمعاقبة المتخلفين عن الحضور.

قالت إحدى طبيبات الأسنان بوزارة الصحة إن أمرا إداريا صدر لهم بالتجمع يوم الجمعة لحشد تظاهرة مؤيدة للسيسي.

دعوة مماثلة صدرت من شركات الكهرباء لإجبار الموظفين على التظاهر تأييداً للسيسي منها شركة كهرباء جنوب القاهرة وشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وهي نفس الدعوة التي وجهت للعاملين في عدة شركات حكومية في قطاع البترول.

أحد شهود العيان من مدينة القاهرة الجديدة قال إن 4 شاحنات ضخمة محملة بكراتين المياه والعصائر أنزلت حمولتها أمام مقر الحملة الانتخابية للسيسي، وأن أحد العمال أخبره بأنها للتوزيع على الجماهير المؤيدة للرئيس.

أشارت مصادر من داخل حزب "مستقبل وطن" أن هناك أوامر تم تعميمها على مسؤولي المحافظات والمراكز في أنحاء الجمهورية لحشد أكبر عدد ممكن للمشاركة في مظاهرات مؤيدة للسيسي.

انتشر مقطع فيديو لعدد من الفنانين يدعون فيه إلى حفل ضخم مؤيد للسيسي في ميدان هشام بركات (رابعة العدوية سابقاً).

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