السودان: بعد زيارة سرية للإمارات.. ما الذي يخطط له حميدتي؟

اختار الفريق أول محمد حمدان حميدتي عضو المجلس السيادي وقائد قوات الدعم السريع أن تكون زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة سرية وبعيدا عن أعين الإعلام ودون أجندة معلومة.

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على غير العادة تخير حميدتي أن تكون زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة سرية وبعيدا عن أعين الإعلام ودون أجندة معلومة، حيث غادر للإمارات مطلع الأسبوع الجاري في زيارة استمرت يومين.

بحسب مصدر مطلع فضل عدم الكشف عن اسمه، فإن حميدتي عرض على رئيس الوزراء الجديد عبد الله حمدوك اصطحابه في هذه الزيارة إلى الإمارات لتكون أول دولة يزورها بعد تولي منصبه.

إلا أن حمدوك رفض مقترح حميدتي وقرر التوجه صوب مصر ومنها نحو الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب المصدر.

رئيس الوزراء السوداني /عبد الله حمدوك

أجندة الزيارة

قالت مصادر لـ "موقع الجزيرة مباشر" إن حميدتي ناقش مع القيادة الإماراتية خططه لبناء حزب سياسي جديد بقيادته، ومقترحاً، لإقناع الحركات المسلحة بأن تكون جولات التفاوض بينها وبين الحكومة والمجلس السيادي في أبوظبي أو القاهرة بدلا من جوبا.

يرى حميدتي بحسب مراقبين محليين، أن وجود منبر التفاوض بإحدى العاصمتين المذكورتين سيشكل دفعا معنويا وسيساعده في تحقيق السلام، وهو ما سيسهل له تحقيق إنجاز شخصي يؤهله في لعب أدوار مستقبلية.

صانع السلام…علاقة خاصة

ترتبط أبوظبي بعلاقات قوية مع قادة الحركات المسلحة وقيادات بالحرية والتغيير أبرزهم ياسر عرمان الذي اجتمع مع القيادة الإماراتية في مرحلة قبل وبعد سقوط نظام البشير.

مع بدء خطوات تشكيل حميدتي لحزب سياسي برئاسته فإنه يسعى لتحقيق كسب يساهم في قلب صورته التي ارتبطت بقمع المظاهرات وفض الاعتصام واستهداف النشطاء، وتحويلها لصورة صانع للسلام مع الفصائل المسلحة.

يحرص حميدتي أيضا على خلق صورة توحي بأن تحقيق السلام مع الفصائل المسلحة يمر عبر بوابة الإمارات، لذا سارع بالجلوس مع قيادة إمارة أبوظبي وحثها على ممارسة ضغوط على الحركات المسلحة للقبول بأن يكون منبر التفاوض بعيدا عن جوبا.

وقع حميدتي مع الحركات المسلحة اتفاق مبادئ مطلع الشهر الجاري بعاصمة جنوب السودان جوبا وقرر عدد من الحركات المسلحة بأن تكون جوبا منبرا دائما للمفاوضات التي ستنطلق في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول.

محمد حمدان حميدتي مع رئيس جنوب السودان سالفاكير في جوبا

إريتريا حاضرة