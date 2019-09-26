احتدام الاتهامات بين بايدن وترمب

اعتبر جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عرّض الأمن القومي الأمريكي للخطر، عندما طلب من نظيره الأوكراني، التحقيق مع ابنه.

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قال بايدن، في بيان نشره على تويتر، إن ترمب لم يعرض الأمن القومي للخطر فحسب، بل شن هجوما مباشرا على استقلال وزارة العدل.

بايدن، الذي يسعى لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة عام 2020.أوضح أن ترمب وضع السياسة الشخصية فوق مصالح الأمن القومي الأمريكي، من خلال التماس مساعدة زعيم أجنبي في الإضرار بأحد المنافسين السياسيين.

وكشف نص الاتصال أن ترمب طلب من زيلينسكي التحقيق في ممارسات بايدن، الأوفر حظًا لمواجهة ترمب في انتخابات 2020، وكذلك نجله هانتر بايدن، الذي عمل بشركة تنقب عن الغاز في أوكرانيا.

وسمح البيت الأبيض بالإفراج عن نص الاتصال مكتوبا، بعد إعلان رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، الثلاثاء، بدء إجراءات مساءلة ترمب بهدف عزله، بتهمة التماس مساعدة أجنبية لتشويه سمعة منافسه الديمقراطي المرتقب.

يقول الديمقراطيون إن ترمب ارتكب تجاوزات تهدد الأمن القومي الأمريكي خلال ذاك الاتصال، بينما ينفي الأخير ما ينسب إليه، ويقول إن الاتصال "كان وديا".

ويلقى التحقيق في عزل ترمب دعما كبيرا من الديمقراطيين في مجلس النواب، لكن من غير المرجح أن يتم تمريره في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، المنتمي إليه ترمب.

Desperate Donald Trump knows that I can beat him, so now he’s enlisting the help of a foreign government — once again. It’s an abuse of power and violates every basic norm of the presidency. We cannot give him four more years in the White House.https://t.co/cqhkBUviAs pic.twitter.com/vXmH3lTW6k — Joe Biden (@JoeBiden) September 21, 2019

ترمب يعتبر إطلاق إجراءات عزله "نكتة"

من جانبه سخّف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأربعاء السبب الذي استند إليه الديمقراطيون لفتح تحقيق رسمي في الكونغرس بهدف عزله من منصبه وهو مطالبته في اتصال هاتفي نظيره الأوكراني بالتحقيق بشأن منافسه جو بايدن.

قال ترمب خلال مؤتمر صحفي في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة "عزلٌ من أجل هذا؟ إنها نكتة!"

وأضاف وقد بدت عليه أمارات القلق، أن المحادثة الهاتفية بينه وبين فولوديمير زيلينسكي كانت "رائعة" وأنه لم يضغط بتاتا على نظيره الأوكراني.

وشنّ ترمب هجوما على جو بايدن وطالب بأن تكون هناك شفافية بشأن "جو بايدن وابنه هانتر" فيما يتعلق "بملايين الدولارات التي تم إخراجها بسرعة وسهولة من أوكرانيا ومن الصين عندما كان نائبا للرئيس".

كما طالب ترمب أيضا بـ"الشفافية من جانب الديمقراطيين الذين ذهبوا إلى أوكرانيا وحاولوا إجبار الرئيس الجديد" فولوديمير زيلينسكي على "فعل أشياء" باستخدام "تهديدات".

وقال إنه قرر نشر ملخص مكالمة هاتفية مثيرة للجدل مع نظيره الأوكراني لأن "أشياء مروعة" يجري تداولها بشأنها لكنه أوضح أنه لا يريد أن يحدث سابقة بنشر تفاصيل مثل هذه المكالمات.

ترمب، قال خلال المؤتمر الصحفي الأربعاء "لا أريد أن تكون سابقة…لا أحب أن تتعامل مع رؤساء دول وأنت تعتقد أن اتصالاتهم ستُنشر".

دونالد ترمب يعتبر إجراءات عزله من قبل الديمقراطيين " نكتة"

ترمب: التحقيق يعرقل اتفاقية التجارة مع المكسيك وكندا

وحذر ترمب الأربعاء من أن فتح تحقيق لمساءلته قد يعرقل موافقة الكونغرس على اتفاقية التجارة الجديدة لأمريكا الشمالية.

وفي حين قال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر إنه واثق بأن اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا سيجري التصويت عليها وإقرارها، إلا أن ترمب قال إنه يعرف على نحو أفضل "هؤلاء الناس" في إشارة إلى الديمقراطيين.

وقال ترمب "لا أظن أن نانسي بيلوسي سيكون لديها وقت، إنها تضيع وقتها، في"‘أزمة مصطنعة" في إشارة إلى رئيسة مجلس النواب الأمريكي.

ووقعت كندا والولايات المتحدة والمكسيك الاتفاقية العام الماضي لتحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) ويتعين الآن التصديق عليها.

وقال الرئيس المكسيكي، إن الاتفاقية يجب أن يقرها الكونغرس الأمريكي سريعا، وألا تترك حتى تقترب انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

فيما قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو "نحن نركز دائما على التصديق على الاتفاقية بطريقة تحاول تجاوز الاختلافات الحزبية في الولايات المتحدة".

ترمب طلب فعلا من الرئيس الأوكراني إجراء تحقيق في شأن بايدن

أظهر مضمون المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني والتي نشرها البيت الأبيض الأربعاء أن دونالد ترمب طلب فعلا من فولوديمير زيلينسكي التحقيق في شأن خصمه جو بايدن.

قال ترمب لزيلينسكي في المكالمة التي جرت في 25 يوليو/ تموز" ثمة حديث كثير عن نجل بايدن وعن أن بايدن أوقف التحقيق، ويريد أناس كثيرون أن يعرفوا المزيد عن هذا الموضوع، لذلك فإن أي شيء ممكن أن تفعلوه مع النائب العام سيكون رائعاً".

وعندما كان بايدن يشغل منصب نائب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، مارس مع عدد من القادة الغربيين ضغطا على أوكرانيا للتخلص من النائب العام الأوكراني فيكتور شوكين باعتبار أنه لم يكن شديدا بما يكفي ضد الفساد.

ويحقق الديمقراطيون، الذين بدأوا إجراءات مساءلة ضد الرئيس الثلاثاء، فيما إذا كان ترمب قد مارس ضغطا على حكومة أجنبية للتحقيق في شأن معارض سياسي له، وما إذا كان استغل مساعدات لأوكرانيا تبلغ 400 مليون دولار في ممارسة ذلك الضغط.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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