احتدام الاتهامات بين بايدن وترمب

اعتبر جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عرّض الأمن القومي الأمريكي للخطر، عندما طلب من نظيره الأوكراني، التحقيق مع ابنه.

التفاصيل

Desperate Donald Trump knows that I can beat him, so now he’s enlisting the help of a foreign government — once again. It’s an abuse of power and violates every basic norm of the presidency.

