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سياسة

ابن سلمان: أتحمل مسؤولية قتل خاشقجي لكنه جرى دون علمي

سعود القحطاني (يمين) وجمال خاشقجي (وسط) وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
سعود القحطاني (يمين) وجمال خاشقجي (وسط) وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
26/9/2019

أقر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للمرة الأولى بمسؤوليته عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي كون الجريمة قد حدثت في ظل قيادته، لكنه أكد أنها وقعت دون علمه.

التفاصيل
  • تصريحات ابن سلمان جاءت في مقابلة مع برنامج "فرونتلاين" الذي يبث على قناة "بي بي إس" الأمريكية.
  • المقابلة تأتي ضمن فيلم وثائقي تبثه القناة في أول  أكتوبر/تشرين الأول عشية الذكرى الأولى لمقتل خاشقجي، ويتناول صعود ابن سلمان للسلطة في المملكة، وعلاقته بالأحداث التي أحاطت بمقتل خاشقجي.
  • هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها ابن سلمان عن مقتل خاشقجي على يد فريق سعودي في قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.
  • توصلت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" إلى أن ابن سلمان هو الذي أصدر الأوامر بقتل خاشقجي، لكن السعودية تنفي هذا.
ماذا قال ابن سلمان؟
  • "لقد حدث ذلك في ظل قيادتي. أتحمل كل المسؤولية، لأنه حدث في ظل قيادتي".
  • لكن ولي العهد أصر على أن الجريمة وقعت دون علمه، وقال: "لدينا 20 مليون شخص. لدينا 3 ملايين موظف حكومي".
  • ردا على سؤال عن كيفية استخدام منفذي فريق القتل لطائرة تابعة للحكومة السعودية قال ابن سلمان: "لديّ مسؤولون ووزراء لمتابعة الأمور، وهم مسؤولون. لديهم السلطة للقيام بذلك".
خاشقجي يتحدث
  • قالت شبكة "بي بي إس" إن الفيلم الوثائقي سيتضمن مقاطع لم تظهر من قبل من مقابلة مع خاشقجي قبل مقتله بشهور يتحدث فيها عن تحوله من داعم لابن سلمان إلى منتقد له.
  • يقول خاشقجي في المقابلة: "لا أريد أن أكون منشقا، لكن في الوقت نفسه، لا أريد أن أعود إلى الوطن وأصمت من جديد".

 

المصدر : الجزيرة مباشر + بي بي إس
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