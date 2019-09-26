"أنت انتهيت يا سيسي" يتصدر تويتر قبل ساعات من مظاهرات الجمعة

تصدر هاشتاج "انت انتهيت يا سيسي" مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات من موعد مظاهرات متوقعة للمطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ولعب موقع "فيسبوك" دورا كبيرا في "ثورة يناير" 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، إذ استخدمه المتظاهرون آنذاك كمنصة أساسية لتخطيط الاحتجاجات وتنظيمها.

هي هي نفس التعليمات اللي بتتقال من المخابرات قبل أي ثورة بنفس الوشوش .. مفيش أي كرييتف في الموضوع ..

معقولة المخابرات مش عارفة تجدد !!

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#جمعه_الخلاص

#انت_انتهيت_يا_سيسي pic.twitter.com/yLSRtRsm2r

— Joe (@youssef_hussen) September 26, 2019