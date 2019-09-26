"أنت انتهيت يا سيسي" يتصدر تويتر قبل ساعات من مظاهرات الجمعة

الفنان والمقاول المصري محمد علي نشر عدة فيديوهات على فيسبوك اتهم فيها السيسي وبعض قيادات الجيش بالفساد، هي التي أطلقت التحرك الأخير.
بدأ عدد كبير من المصريين يتجاوبون مع الدعوة ويتناقلونها على مواقع التواصل الاجتماعي. وجدد محمد علي الدعوة هذا الأسبوع.
عالم الفضاء المصري عصام حجي الذي يعمل في وكالة "ناسا" في الولايات المتحدة كتب تغريدة على "تويتر" الأربعاء قال فيها "الدعوة للتظاهر السلمي يوم الجمعة ليست دعوة للدمار والخراب والفوضى كما يصورها الإعلام المضلل وإنما هي دعوة للاستماع لآمال وأحلام وطموح ملايين المصريين بحياة كريمة بعيدًا عن أي انتماء سياسي.
حجي: لا نريد إلا أن نكون دولة آدمية تحارب الفقر والجهل والمرض.
في المقابل، غرّد النائب المصري مصطفى بكري، ملقيا اللوم في الدعوة الى التظاهر على جماعة الإخوان المسلمين، "الشعب المصري لن يكون أداة لعودتكم إلى الحكم مرة أخرى، وهو الذي ذاق منكم الأمرين، الشعب واع بحقيقة أهدافكم وكذب شعاراتكم ولن يفرط في بلاده مرة أخرى".
يرجح أن مواقع التواصل الاجتماعي تخضع بشكل أو بآخر لتحكم أكبر من السلطات المحلية اليوم، وهو ما كان ملحوظا حينما تعطلت خدمة "المسنجر" على موقع "فيسبوك" عقب تظاهرات الجمعة فضلا عن حجب بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية.
ولعب موقع "فيسبوك" دورا كبيرا في "ثورة يناير" 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، إذ استخدمه المتظاهرون آنذاك كمنصة أساسية لتخطيط الاحتجاجات وتنظيمها.
هي هي نفس التعليمات اللي بتتقال من المخابرات قبل أي ثورة بنفس الوشوش .. مفيش أي كرييتف في الموضوع ..
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مصطفى كامل السيد قال إن "هذه المرة ليس هناك قائد.. إنها (احتجاجات) عفوية".
أطلقت وسائل الإعلام الموالية للسيسي حملة مضادة لاتهامات الفساد المنتشرة على الإنترنت من خلال تشويه صورة محمد علي، إلى جانب التركيز على إلقاء اللوم على جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها السلطات المصرية بـ"التنظيم الإرهابي"، وقد حظرتها بعد إطاحة الجيش بقيادة السيسي، في 2013، الرئيس الإسلامي محمد مرسي.
تركز وسائل الإعلام الموالية أيضا هجومها على قناة "الجزيرة" القطرية متهمة إياها بالتحريض على الفوضى في مصر.
قام الإعلامي المصري الشهير عمرو أديب بنشر صور لعلي في نواد ليلية.
شارك العديد من الفنانين المصريين من مؤيدي السيسي، في الحملة على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
من هذه الأشرطة مقطع للراقصة الشهيرة فيفي عبده على حسابها على "إنستغرام" وقد انهالت فيه بالشتائم على من يريد خلق "فوضى" في مصر.
كذلك نشر الفنان الشهير محمد رمضان مقطعا يحذّر فيه المواطنين من دعوات التظاهر قائلا "من يقول لك انزل يوم الجمعة.. رد عليه تعالى انزل انت". ونشر أغنية مصورة له بعنوان "هم عايزنها (يريدونها) فوضى".
اعتقالات
اعتقل حوالي 1900 شخص خلال الأيام الأخيرة بينهم أكاديميون انتقدوا نظام السيسي علانية على "تويتر" و"فيسبوك"، ومدافعون عن حقوق الإنسان، بحسب منظمات حقوقية.
يواصل محمد علي بث مقاطع فيديو تحض المصريين على النزول إلى الشوارع بكثافة يوم الجمعة لحشد تظاهرة "مليونية" ضد السيسي.