أسرى فلسطينيون يعلقون إضرابهم بعد موافقة الاحتلال على مطالبهم

توصل ممثلون عن الأسرى الفلسطينيين، وإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إلى اتفاق يقضي بتنفيذ مطالب المعتقلين المضربين عن الطعام منذ 15 يوما.

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قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، في بيان، إن اتفاقا تم بين قيادات الحركة الأسيرة واستخبارات السجون الإسرائيلية، تعهدت فيه الأخيرة بتنفيذ مجموعة من مطالب الأسرى المضربين، على أن يبدأ التطبيق الفعلي صباح اليوم الخميس.

الهيئة أضافت أن الاتفاق يقضي بعودة كافة الأسرى المضربين إلى السجون التي تم نقلهم منها، والمباشرة بمعالجة وتخفيض أجهزة التشويش التي تؤثر على صحة المعتقلين وعلى ترددات الراديو والتلفزيون.

قضى الاتفاق أيضا بالبدء في تركيب وتشغيل أجهزة الهواتف العمومية خمسة أيام أسبوعيا بدءا من الأحد.

الهيئة أشارت إلى أن من بين البنود، السماح لأسرى غزة بالانتقال لسجن النقب، ورفع العقوبات كافة عن الأسرى المضربين، والبالغ عددهم أكثر من 100 أسير، وتم نقلهم من سجونهم لأقسام العزل في سجون أخرى.

بينت الهيئة، أن الأسرى المضربين سيواصلون إضرابهم ، لضمان التزام إدارة السجون بتنفيذ بنود الاتفاق.

ومنذ 15 يوما، بدأ أكثر من 100 أسير من مختلف السجون الإسرائيلية، إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على أجهز التشويش التي تضعها إدارة السجون في أقسام السجن، إضافة للمطالبة بتحسين ظروفهم اعتقالهم والسماح لهم بالاتصال مع عائلاتهم من خلال هواتف عمومية.

اعتقال 11 فلسطينيا في الضفة

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينيا في مناطق متعددة في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.

قال جيش الاحتلال في بيان اليوم الخميس، إنه تم اعتقال الفلسطينيين على خلفيات "نشاطات شعبية مناوئة".

الاحتلال أضاف" تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن".

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