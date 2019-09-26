أردوغان يدافع عن صفقة إس400 وينتقد الاحتضان الأمريكي لمنظمة غولن

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إنّ مسألة إس-400 يجب أن لاتفسد العلاقات التركية الأمريكية على الإطلاق، لأنها حاجة لتركيا من حيث أنظمة الدفاع.

ماذا قال أردوغان

أضاف أردوغان، في مقابلة تلفزيونية، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، أن تركيا اضطرت لشراء إس 400 بعد رفض واشنطن بيعها منظومة "باتريوت".

أبرز تصريحات أردوغان

اليونان وبلغاريا وسلوفاكيا تمتلك أنظمة سلاح روسية، رغم عضويتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

دفعت تركيا إلى اليوم مليار و400 مليون دولار في إطار برنامج تصنيع مقاتلات إف 35 .

بعض قطع مقاتلات إف 35 يتم إنتاجها في تركيا، وهي شريكة في إنتاجها من بين 9 دول.

العدول عن تسليم طائرات إف 35 لأنقرة لا يليق بالشراكة الاستراتيجية مع أمريكا وخطوة غير صائبة.

علاقتنا مع واشنطن تتمتع بماضٍ طويل وروابط قوية، والشراكة بين البلدين قائمة على الناتو.

رغم الخلافات بين أنقرة وواشنطن لم يسمح الجانبان بتضرر علاقات الشراكة الاستراتيجية بينهما.

نهدف إلى رفع حجم التجارة مع واشنطن إلى 100 مليار دولار، وتعزيز الصناعات الدفاعية.

العلاقات الاقتصادية

صرح أردوغان، في كلمة له بمؤتمر الاستثمار التركي بنيويورك، أمس الأربعاء، أن بلاده تعمل مع واشنطن لزيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

أضاف الرئيس التركي أنه بلاده قررت تنويع التعاون في المجالات التي يكون فيها للبلاد تفوق نسبي.

أردف أردوغان أن أكثر من 1800 شركة أمريكية، تعمل حاليا في تركيا بمختلف القطاعات.

أوضح أن الولايات المتحدة خامس أكبر دولة تصدر لها تركيا، ورابع أكبر دولة تستورد منها أنقرة.

لفت الرئيس التركي إلى ضرورة إزالة العقبات في العلاقات بين الدولتين ورفع حجم التبادل التجاري.

انتقادات لواشنطن

انتقد أردوغان وجود زعيم منظمة غولن "فتح الله غولن"، في أمريكا بشكل طبيعي.

أكد الرئيس التركي، أن غولن ثبت تورطه بالانقلاب الفاشل عام 2016، وقدمت تركيا أدلة على ذلك.

أردوغان: من الأمور التي تدمي قلوب شعبنا أن يواصل زعيم منظمة "غولن" حياته بشكل طبيعي في أمريكا، وكأن شيئًا لم يحدث رغم ملفات حافلة بالأدلة ضده.

وصف الرئيس التركي، احتضان أمريكا لمنظمة غولن، بالدور المتناقض لسياستها، كونها بلد يتمتع بمكانة على صعيد الديمقراطية حسب تعبيره.

ذكر أردوغان أن المنظمة تحصل على 800 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب عن طريق حوالي 180 من مدارسها المتعاقدة، وتستخدم المبلغ في تمويل أنشطتها غير المشروعة.

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