1500 شخص.. حملة اعتقالات واسعة بمصر قبيل تظاهرات الجمعة

اعتقلت السلطات المصرية ما يقرب من 1500 شخص، إثر تظاهرات الأسبوع الماضي تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق ما أفادت منظمتان غير حكوميتين الأربعاء.

وخرجت تظاهرات الجمعة والسبت في شوارع القاهرة وبعض المدن المصرية طالبت السيسي بالرحيل على خلفية دعوة أطلقها رجل الأعمال المصري محمد علي المقيم في الخارج عبر منصات التواصل الاجتماعي. واعتقل على أثرها متظاهرون وصحفيون وناشطون سياسيون.

التفاصيل

تلقت غرفة عمليات المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 1438 بلاغا عن حالة استيقاف وقبض على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر/ أيلول.

بحسب المركز بلغ عدد الذكور 1380 وعدد الإناث 58 فتاة وسيدة تم اعتقالهم في نطاق 20 محافظة منذ بداية الأحداث.

تلقت غرفة عمليات المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 1438 بلاغا عن حالة استيقاف و قبض علي خلفية أحداث 20 سبتمبر منذ بدايتها وحتي الآن.

حيث بلغ عدد الذكور 1380 وعدد الإناث 58 فتاة وسيدة تم استيقافهم و القبض عليهم في نطاق 20 محافظة منذ بداية الأحداث. pic.twitter.com/HpHfR5vPfm — المركز المصري للحقوق (@ecesr) September 25, 2019

المفوضية المصرية للحقوق والحريات قالت إن غرفة طوارئها وثقت 1003 معتقلين منذ احتجاجات 20 سبتمبر/ أيلول حتى تمام الساعة 1 صباح اليوم الأربعاء.

مصادر للجزيرة مباشر قالت إن قوات الأمن اعتقلت، الأربعاء كلا من حازم حسني المتحدث السابق باسم الفريق سامي عنان، رئيس الأركان السابق المعتقل حاليا، واعتقلت الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة.

اعتقلت السلطات أيضا خالد داوود، رئيس حزب الدستور السابق، وذلك بعد يوم من اعتقال 20 قياديا وكادرا من حزب الاستقلال.

أستاذ القانون نور فرحات قال في بيان الأربعاء عبر صفحته بفيسبوك: "جرى القبض مساء الثلاثاء على حازم حسني الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وفق ما أفادت به أسرته، وغير معلوم مكانه حتى الآن".

فرحات أضاف: "تقديرا للظروف الصحية له ولمكانته العلمية وعطائه عبر السنين، فإن هيئة الدفاع عنه تطالب بالإفراج عنه فورا وعرضه على القضاء وتمكين محاميه من الاتصال به".

حزب الاستقلال قال في بيان عبر موقعه الإلكتروني "قامت الأجهزة الأمنية بهجمة شرسة فجر الثلاثاء، بمداهمة منازل أعضاء الحزب في القاهرة والمحافظات".

البيان أضاف: "الأجهزة اعتقلت أكثر من 20 من قيادات وكوادر الحزب وعلى رأسهم مجدي قرقر الأمين العام للحزب، وأحمد الخولي الأمين العام المفوض، ونجلاء القليوبي الأمين العام المساعد"، زوجة رئيس الحزب مجدي حسين والمعتقل منذ 6 سنوات.

أوقفت السلطات أيضا بحسب بيان الحزب "محمد الأمير أمين التنظيم بالحزب، ومحمد مراد أمين العمال".

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