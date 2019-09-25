مصر: ارتفاع عدد معتقلي مظاهرات رحيل السيسي إلى 1300 شخص

ارتفع عدد المعتقلين في مصر على خلفية مظاهرات تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى 1298 شخصا بحسب المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية (غير حكومي).

التفاصيل:

المركز قال في بيان صباح الأربعاء إن محافظة القاهرة احتلت المركز الأول بواقع 523 حالة اعتقال تليها محافظات السويس، الإسكندرية، القليوبية، الجيزة، الدقهلية وغيرها من المحافظات.

خرجت تظاهرات الجمعة والسبت في شوارع العاصمة وبعض المدن المصرية وطالبت السيسي بالرحيل على خلفية دعوة أطلقت على منصات التواصل الاجتماعي واتهامات بالفساد وجهت له ولبعض قيادات الجيش.

جاءت التظاهرات تلبية لدعوة محمد علي المقاول المصري المقيم في إسبانيا، وطالب "علي" المصريون بتنظيم تظاهرة مليونية الجمعة المقبلة في الميادين العامة.

وثقت غرفة طوارئ "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" اعتقال 1003 أشخاص منذ احتجاجات 20 سبتمبر حتى صباح اليوم الأربعاء.

قال عدد من الشهود إن عناصر أمن في زي مدني يوقفون المارة في وسط القاهرة ويتفقدون محتوى وسائل التواصل الاجتماعي على هواتفهم المحمولة.

اعتقلت قوات الأمن، الأربعاء، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة واقتادته لجهة مجهولة، بعد ساعات من اعتقال حازم حسني المتحدث الرسمي السابق باسم الفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق، والمعتقل حاليا أيضا.

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