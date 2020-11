مجلس النواب الأمريكي يبدأ تحقيقا رسميا بشأن مساءلة ترمب

أعلن مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، إنه سيبدأ تحقيقًا رسميًا فيما إذا كان ينبغي مساءلة الرئيس دونالد ترمب بشأن مساعيه للضغط على أوكرانيا لإجراء تحقيق بشأن منافسه جو بايدن.

تحقيق رسمي

كيف رد ترمب؟

Such an important day at the United Nations, so much work and so much success, and the Democrats purposely had to ruin and demean it with more breaking news Witch Hunt garbage. So bad for our Country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019