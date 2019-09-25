مجلس النواب الأمريكي يبدأ تحقيقا رسميا بشأن مساءلة ترمب

أعلن مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، إنه سيبدأ تحقيقًا رسميًا فيما إذا كان ينبغي مساءلة الرئيس دونالد ترمب بشأن مساعيه للضغط على أوكرانيا لإجراء تحقيق بشأن منافسه جو بايدن.

تحقيق رسمي

سيبحث مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، ما إذا كان ترمب قد أساء استخدام سلطاته الرئاسية وطلب المساعدة من حكومة أجنبية للمساعدة في إعادة انتخابه عبر تقويض منافسه الديمقراطي جو بايدن.

يركز التحقيق، وهو أولى خطوات مساءلة الرئيس، على ما إذا كان ترمب قد ضغط على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال اتصال معه كي يفتح تحقيقًا بشأن جو بايدن، نائب الرئيس السابق والمرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة لعام 2020.

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، قالت في بيان مقتضب إن مثل هذه الأعمال إن ثبتت ستشكل "خيانة لقسم منصبه… لا يوجد أحد فوق القانون".

كيف رد ترمب؟

الرئيس الأمريكي هاجم الديمقراطيين مساء الثلاثاء في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر، واتهمهم بتعمد مضايقته وملاحقته دون مبرر وقال إنهم "لم يروا نص المكالمة" مع الرئيس الأوكراني.

ترمب أوضح في تغريدة أخرى أنه أجاز نشر نص الاتصال الهاتفي مع نظيره الأوكراني، وقال إن نسخة "كاملة وغير منقحة تمامًا" من المكالمة التي جرت في 25 يوليو/تموز ستنشر اليوم الأربعاء.

Such an important day at the United Nations, so much work and so much success, and the Democrats purposely had to ruin and demean it with more breaking news Witch Hunt garbage. So bad for our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

ترمب" حصل وزير الخارجية (مايك) بومبيو على إذن من حكومة أوكرانيا للإفصاح عن نص الاتصال الهاتفي الذي أجريته مع رئيسهم.

ترمب قال إن نص المكالمة سيثبت أن الاتصال كان "ملائمًا تمامًا"، وأنه لم يمارس ضغوطًا على زيلينسكي للتحقيق بشأن بايدن وأنه لم تكن هناك "مقايضة" لحصول أوكرانيا على مساعدات أمريكية مقابل إجراء التحقيق.

ترمب أكد أنه جمد مساعدات أمريكية لأوكرانيا تبلغ قيمتها نحو 400 مليون دولار، لكنه نفى أنه فعل ذلك كوسيلة ضغط لجعل الرئيس الأوكراني يبادر إلى إجراء تحقيق سيلحق الضرر بمنافسه جو بايدن.

Pelosi, Nadler, Schiff and, of course, Maxine Waters! Can you believe this? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

ترمب وزيلينسكي

سعى العديد من النواب الديمقراطيين طوال الشهور الماضية لبدء التحقيقات بهدف مساءلة ترمب تمهيدًا لعزله، وخصوصًا بعد تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

تأتي استجابة بيلوسي لمطالب النواب الديمقراطيين بمساءلة ترمب، بعد تقارير عن ضغوط مارسها ترمب على الرئيس الأوكراني لإجراء تحقيق بشأن جو بايدن في أوكرانيا.

ترمب اعترف سابقًا أنه بحث مع زيلينسكي قضية بايدن وابنه هانتر الذي يعمل بشركة تنقب عن الغاز في أوكرانيا.

غير أنه نفى محاولته الضغط على زيلينسكي خلال الاتصال الهاتفي لإجراء تحقيق يتعلق بالفساد مع بايدن وابنه مقابل الحصول على مساعدات عسكرية أمريكية.

نائب الرئيس السابق جو بايدن "يسار" والرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الجزيرة-أرشيف)

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