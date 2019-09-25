كتاب أمريكي يوثق قصة سقوط تنظيم الدولة في الموصل

وثق كتاب أمريكي جديد قصة سقوط تنظيم الدولة بالموصل في العراق، مشيرا إلى ما يصفه بمسؤولية الولايات المتحدة عن الكثير من الدمار الذي شهده العراق بسبب الغزو الأمريكي للبلاد.

التفاصيل:

الكتاب من تأليف الكاتب الأمريكي جيمس فيريني وصدر بعنوان "يجب أن يموتوا الآن" (They Will Have To Die Now).

يقول فيريني في مقابلة مع موقع أكسيوس الأمريكي إنه ظل في الموصل لنحو عام لتوثيق معركة تحرير المدينة، ثاني أكبر المدن العراقية من قبضة تنظيم الدولة الذي ضم الموصل لما سماه "الخلافة الإسلامية".

يتناول الكتاب شهادات العديد ممن خاضوا الحرب أو عاصروها، سواء من الجنود العراقيين أو سكان الموصل.

يقول أحد الجنود إنه لاحظ أن مسلحي تنظيم الدولة كانوا يقاتلون بعنف في أيام الجمعة، متأثرين بخطب قادتهم يوم الجمعة، بينما يحكي آخر أنه كان يحتفظ برصاصة كي يقتل بها نفسه إذا تعرض للأسر على أيدي مسلحي التنظيم.

رائد عراقي يروي أنه كان دائما ما يتحدث إلى أمه عبر الهاتف، حتى خلال القتال كي يطمئنها، بسبب شعورها الدائم بالقلق عليه.

من الأجزاء المهمة في الكتاب أيضا حواراته مع سكان الموصل العاديين.

أحد الشخصيات الرئيسية في الكتاب يعترف أنه "رحب" بتنظيم الدولة عندما دخل الموصل، مبررا ذلك بأنهم "جاؤوا باعتبارهم ثوريين" ينادون بالحرية والكرامة.

لكنه أوضح أن رأيه تغير بعدما اتضحت وحشيتهم وانضم ابنه إلى صفوفهم.

شخصية مركزية أخرى في الكتاب، وهي شخصية لاجئ سابق عاد إلى وطنه، يقول إنه يشعر بالإحباط الشديد بسبب معيشته والأوضاع في مدينة الموصل والعراق بعد الحرب، لدرجة أنه يشعر بالحنين إلى الحياة تحت حكم تنظيم الدولة عندما كان الجميع "خائفا للغاية" من السرقة أو الفساد، على حد قوله.

رؤية فيريني لمعركة تحرير الموصل: