شاهد: محمد علي يهاجم السيسي ويجدد دعوة المصريين للتظاهر

جدد الفنان والمقاول المصري محمد علي دعوته إلى التظاهر يوم الجمعة المقبل للمطالبة بتنحي الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو عزله عبر الجيش.

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دعا علي في مقطع فيديو حديث بثه، مساء الأربعاء، إلى نزول المصريين بكثافة في كل المحافظات، مؤكدا أن قوات الأمن لا تستطيع مواجهة الشعب المصري بأكمله، ومستشهدا بهروب الشرطة أمام المتظاهرين في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

أكد أن العديد من ضباط الجيش يتواصلون معه، مستدركا "لكن قادة كبارا يضغطون عليهم دفاعا عن مصالحهم الشخصية".

تشهد الشوارع المصرية حالة استنفار للأجهزة الأمنية بسبب انتشار الدعوة إلى التظاهر تحت عنوان "ثورة شعب". كما شنت الشرطة حملة اعتقالات واسعة بحق نشطاء وسياسيين بارزين.

اعتبر علي أن السيسي يستخدم مصطلحات الإسلام السياسي والإرهاب فزاعة لاستمرار الدعم الغربي، مضيفا أن السيسي يتاجر فقط بهذه البضاعة، سواء أمام الغرب أو المصريين.

تساءل علي هل مليارات المساعدات الموجهة لمحاربة الإرهاب تصرف فعلا على الجيش الذي يعاني من الجماعات المسلحة، أم على بناء القصور والاستراحات؟ مخاطبا السيسي "لماذا تبني قصورا جديدة؟ وهل مصر بحاجة إلى عاصمة إدارية جديدة".

وخلال لقائه بنظيره الأمريكي دونالد ترمب على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، حذر السيسي من خطورة "الإسلام السياسي" على المنطقة، وذلك ردا على سؤال الصحفيين حول المظاهرات التي اندلعت ضده خلال الأيام الماضية.

حملة اعتقالات

اعتقلت السلطات المصرية ما يقرب من 1500 شخص، إثر تظاهرات الأسبوع الماضي تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق ما أفادت منظمتان غير حكوميتين الأربعاء.

وسعت السلطات المصرية من حملتها الأمنية التي تشنها على خلفية الدعوة للتظاهر، يوم الجمعة المقبل، للمطالبة برحيل السيسي.

اعتقلت قوات الأمن، فجر الأربعاء،أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة، وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة ذاتها الدكتور حازم حسني المتحدث السابق باسم الحملة الرئاسية ل سامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق والفريق المعتقل حاليا، كما اعتقلت الرئيس السابق لحزب الدستور خالد داوود.

مظاهرات رحيل السيسي