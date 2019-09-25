شاهد: لقطات حصرية للجزيرة مباشر من داخل قصر السيسي بالمعمورة

بثت قناة الجزيرة مباشر لقطات حصرية حصلت عليها للقصر الرئاسي الجديد بالمعمورة والذي تحدث عنه الفنان ورجل الأعمال محمد علي في أحد مقاطعه المصورة.

ما القصة؟

الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي كان قد قال إن تكلفة إنشاء قصر المعمورة بالإسكندرية تجاوزت 250 مليون جنيه وإنه بدء العمل فيه في يناير/ كانون الثاني 2016.

علي كشف أنه أجريت تعديلات في القصر بطلب من السيدة انتصار زوجة عبد الفتاح السيسي تكلفت حوالي 25 مليون جنيه.

الصور التي حصلت عليها الجزيرة مباشر تكشف احتواء القصر على 30 غرفة متنوعة فضلا عن 20 دورة مياه وتغيير ملابس.

مصادر للجزيرة مباشر: يحتوي القصر على عدة حمامات سباحة وصالتين للألعاب الرياضية.

يأتي هذا فيما نشر المدون المصري عبد الله الشريف مقاطع مصورة قال إنها من قصر العلمين الرئاسي.

عبد الله الشريف قال إنه حصل على مقاطع الفيديو عن طريق عناصر بالأمن المصري.

كانت الجزيرة مباشر قد بثت صوراً حصرية بالأقمار الاصطناعية لقصر يبنيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة مساحته 50 ألف متر مربع ما يعادل 10 أضعاف مساحة البيت الأبيض.

قصور جديدة

الفنان والمقاول المصري محمد علي كان قد كشف عن توجيه قادة الجيش له بالإسراع إلى الإسكندرية لبناء قصر على وجه السرعة لأن السيسي وزوجته قررا قضاء العيد هناك.

تحدث علي عن قصور السيسي في العلمين ومنطقة الهايكستب ومنطقة الجولف.

اتساع رقعة الفقر في مصر

في نهاية يوليو/تموز الماضي أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاع معدلات الفقر في البلاد لتصل إلى 32.5% من عدد السكان، بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8% لعام 2015/ 2016.

كشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن نحو 46 قرية بصعيد مصر، تتراوح نسبة الفقر فيها بين 80% إلى 100%.

ديون خارجية وداخلية