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سياسة

النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية: تقدم غانتس على نتنياهو بمقعد واحد

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (يمين) ورئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (يمين) ورئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس
25/9/2019

تسلم الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين، الأربعاء، النتائج النهائية للانتخابات العامة التي جرت الأسبوع الماضي. 

التفاصيل
  • أظهرت النتائج النهائية تصدر حزب "أزرق أبيض" بزعامة رئيس الأركان السابق لجيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس الانتخابات بحصوله على 33 مقعدا.
  • حصل حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 32 مقعدا في انتخابات الكنيست (البرلمان) المؤلف من 120 مقعدا. 
  • لم يتمكن أي من الحزبين من تشكيل ائتلاف يضمن له 61 مقعدا وبالتالي تشكيل الحكومة القادمة. 
  • يحظى نتنياهو بدعم 55 نائبا من أحزاب يمينية ودينية، بينما جمع غانتس تأييد 54 نائبا من أحزاب تنتمي إلى الوسط واليسار. 
حكومة وحدة وطنية
  • نتنياهو وغانتس عقدا اجتماعا لبحث تكوين حكومة وحدة يتم التناوب على رئاستها بين الطرفين.
  • لم يعد بوسع نتنياهو البقاء في السلطة إلا بتقاسمها مع غريمه.
  • يقاوم غانتس علنا فكرة التحالف مع نتنياهو، لما أرجعه إلى تهم الفساد الوشيكة ضد رئيس الوزراء المنتهية ولايته.
  • غانتس اجتمع مع أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب يسرائيل بيتينو والذي حصل حزبه على 8 مقاعد يمكن أن ترجح كفة أي من الطرفين.
  • ليبرمان كتب على فيسبوك "من دواعي السرور أن الحزبين الكبيرين‭‭ ‬‬أدركا الضرورة الملحة لتشكيل حكومة وحدة برئاسة دورية".
  • أصدر نتنياهو وغانتس بيانا مشتركا يلخص نتائج اجتماعهما في مكتب ريفلين في القدس قال إنهما بحثا "المضي في الوحدة"، دون تفاصيل.
  • إذا تم التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة، فقد يكون لزاما بالنسبة لنتنياهو أن يتولى منصب رئيس الوزراء أولا إذا حاول تفادي المحاكمة.
  • يبدو نتنياهو وغانتس قريبين في التوجهات بخصوص قضايا مهمة كثيرة مثل العلاقات مع الولايات المتحدة والصراع مع إيران والصراع الفلسطيني، لكنهما منقسمان على ما يبدو حول مكونات حكومة وحدة.
  • دعا غانتس إلى حكومة "ليبرالية" في إشارة إلى حكومة لا تشمل شركاء نتنياهو من المتدينين المتطرفين. 
أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب يسرائيل بيتينو
محاكمة نتنياهو
  • سيعقد المدعي العام الشهر القادم جلسة تمهيدية بشأن إعلانه نيته توجيه الاتهام إلى نتنياهو بالاحتيال والرشوة في ثلاث قضايا فساد. 
  • يمكن لنتنياهو الدفاع عن نفسه في مواجهة الاتهامات خلال الجلسة. 
  • لن يكون نتنياهو ملزما قانونا وهو في منصب رئيس الوزراء بالاستقالة إذا تم توجيه تهم إليه رسميا، لكن أي منصب وزاري آخر لن يكفل له تلك الحماية.
  • سوف يجبر أي اتفاق للوحدة غانتس على الأرجح على التعامل مع قضية الحصانة البرلمانية من المحاكمة التي تعهد حلفاء نتنياهو بالعمل على منحه إياها.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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