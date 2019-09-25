العفو الدولية: أوربا تغض الطرف عن قيود السلطة على السعوديين

كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية الأربعاء عما وصفته بتقصير دول الاتحاد الأوربي في التزاماتها في دعم وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية وبعض دول العالم.

صمت حيال الانتهاكات

أوضح تقرير المنظمة أن دول الاتحاد الأوربي غالبا ما تلتزم الصمت حيال انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية وبلدان أخرى، تاركةً النشطاء الحقوقيين في خطر شديد.

بين التقرير أن دعم الاتحاد الأوربي يوفر حماية حيوية للمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم أجمع.

أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن القيود المتزايدة التي تخنق المجتمع السعودي، لم يقابلها رد واضح من الاتحاد الأوربي.

ذكر تقرير المنظمة أن الاتحاد الأوربي، نادراً ما يدافع علناً عن النشطاء الحقوقيين في السعودية وبعض البلدان.

ترجيح المصالح

المسؤولة في منظمة العفو الدولية إيف غيدي، قالت إن المدافعين عن حقوق الإنسان يتركون إلى مصائرهم، الأمر الذي يمكن أن يحدث أثرا مدمراً عليهم وعلى المجتمعات التي يعملون من أجلها.

غيدي: يدافع الاتحاد الأوروبي عن حقوق الإنسان في الصين ويكاد نشاطه العلني ينعدم إزاء ما يحصل في السعودية.

أضافت غيدي أنه من الواضح أن الاتحاد الأوربي يفضل المحافظة على علاقاته مع السعودية، على التدخل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان فيها.

العفو الدولية: رغم العلاقات المعقدة للاتحاد الأوربي مع الصين، إلا أنه استخدم الدبلوماسية العلنية، لإثارة الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.

حدد تقرير المنظمة عدة ممارسات وصفها بالجيدة والمبتكرة للاتحاد الأوربي لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان في بعض البلدان، قائلاً إنه لا يبدو أن هذه المقاربات ممنهجة أو متّبعة في بلدان أخرى.

افتقار للاستراتيجية