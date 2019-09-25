الرئيس الإسرائيلي يكلّف نتنياهو رسميًا بتشكيل الحكومة ‎

كلف الرئيس الإسرائيلي رووبين ريفلين، مساء الأربعاء، رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة المقبلة.

جاء إعلان ريفلين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو بثته قناة "كان" الرسمية.

التفاصيل

أفادت القناة أنّ تكليف نتنياهو جاء في أعقاب فشل المحادثات التي جرت في وقت سابق، الأربعاء، بين نتنياهو، وزعيم تحالف "أزرق- أبيض" بيني غانتس، الذي حاز على أعلى عدد من المقاعد (33 مقعدًا) في الانتخابات التي جرت في الـ 17 من سبتمبر/ أيلول الحالي.

قال ريفلين لنتنياهو أمام الصحفيين "أكلفك تشكيل الحكومة"، بعد صدور بيان من مكتب ريفلين جاء فيه أن "مسؤولية تشكيل الحكومة المقبلة ستمنح لرئيس الوزراء وزعيم الليكود".

أضاف ريفلين أنه "في أعقاب الاستشارات التي قام بها سيوكل مهمة تشكيل الحكومة إلى رئيس الوزراء، رغم أنّ كلاً من غانتس ونتنياهو لا يستطيعان الحصول على تأييد 61 نائبا لتشكيل الحكومة، لكن إمكانية وقدرة نتنياهو أكبر".

أشار ريفلين أنّ تحالف اليمين بقيادة نتنياهو استطاع الحصول على تأييد 55 نائبًا في الكنيست (البرلمان)، بينما حصل تحالف الوسط واليسار بقيادة غانتس على تأييد 54 نائبًا.

ذكر ريفلين في كلمته أن مساعيه إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تعتمد على المساواة بحجم المناصب بين الجانبين.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل عن النتائج الرسمية والنهائية للانتخابات، بحصول تحالف "أزرق- أبيض" على 33 مقعدًا، مقابل 32 مقعدًا لحزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو.

وأمام نتنياهو 28 يومًا لتشكيل الحكومة، يمكن تمديدها لأسبوعين إضافيين.

وحسب القانون الإسرائيلي؛ فإنه في حال لم يتم تشكيل الحكومة خلال الفترتين فيقوم رئيس الدولة بتكليف مرشح آخر بهذه المهمة.