"الجهاد" تنفي صحة اعترافات فلسطيني حول دوره بمظاهرات رحيل السيسي

نفت حركة الجهاد الإسلامي صحة أقوال شاب فلسطيني، معتقل بمصر، حول دوره بالاحتجاجات الأخيرة التي تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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الحركة قالت في بيان نشرته اليوم الأربعاء، على موقعها: "طالعنا تلفزيون (mbc مصر)، بعرض تسجيل لأحد المعتقلين الفلسطينيين، يقول فيه إنه كان مرسلا قبل يوم من أحداث مصر الأخيرة، لينقل الأخبار وما سيحدث في الشارع المصري… وأن المعتقل يقول إنه وصل بتكليف من المسؤولين قبل اليوم المحدد من المظاهرات حتى يغطي الأخبار ويدعم الثورة".

الحركة ذكرت أن المعتقل ويدعى "أشرف سعد طافش"، هو أحد أعضائها، لكنها أضافت إنه "وصل إلى القاهرة قبل يوم واحد من المظاهرات، بغرض السفر إلى بلد آخر للدراسة".

الحركة أضافت: "تم اعتقاله بحسب وسائل الإعلام المصرية، وقد تم عرضه في فيديو مسجل على قناة (mbc مصر)، ليقول بإنه كان مرسلاً قبل يوم واحد لينقل الأحداث بهدف دعم الثورة".

بيان الحركة قال: "نعلن وبكل المسؤولية الكاملة أن ما ورد في التسجيل غير صحيح، وهذا يسيء إلى مصر، لأنه لا يجوز، ولا نقبل أن يتم اتهامنا بهذه الطريقة".

البيان: "لا نعمل، ولا نسعى لخلق إشكالات أو تدخل في أي شأن داخلي لأية دولة كانت، هذا بالإضافة إلى أن لدينا ما يكفينا من صراع مع العدو الصهيوني".

طالبت الحركة المسؤولين المصريين باتخاذ "الإجراءات اللازمة لرفع الظلم الذي وقع على مواطن فلسطيني بريء، والمراجعة والتدقيق فهذا أقرب إلى العدل".



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