الجزائر: السجن 15 سنة لشقيق بوتفليقة ورئيسي مخابرات سابقين

أصدرت محكمة عسكرية جزائرية اليوم الأربعاء أحكاما بالسجن 15 عاما على شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ورئيسين سابقين للمخابرات وزعيمة حزب سياسي بتهمة "التآمر ضد الجيش".

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أصدرت المحكمة العسكرية في البليدة بجنوب غرب الجزائر العاصمة فجر الأربعاء عقوبة السجن 15 سنة بحق كل من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ومحمد مدين المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات وبشير طرطاق منسق الأجهزة الأمنية، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.

كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن عشرين سنة ضد بقية المتهمين "غيابياً" في القضية وهم: وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله لطفي نزار وفريد بلحمدين وهو مدير شركة أدوية.

بحسب وسائل إعلام جزائرية فإن خالد نزار موجود في إسبانيا، حيث أصدرت النيابة العسكرية طلبا دوليا بالقبض عليه.

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