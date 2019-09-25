الجبير: لدينا أدلة على استخدام أسلحة إيرانية في هجوم أرامكو

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الأربعاء، إن بلاده لديها "أدلة على استخدام أسلحة إيرانية في هجمات أرامكو وإن المشاورات مستمرة مع حلفائنا بشأن الرد على الهجوم".

التحقيقات في هجمات أرامكو

أوضح الجبير في تصريحات أدلي بها على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن الخبراء الدوليين الذين أرسلتهم الأمم المتحدة للتحقق بشأن تلك الهجمات مازالوا في المملكة، مؤكدا أنه "عندما تظهر النتائج سنقرر الخطوة التالية".

أضاف أن هناك "إجماعا على عدم القبول بسلوك إيران وعدم قبول ما حدث (يقصد هجمات أرامكو) وعلى ضرورة امتثال إيران للقانون الدولي".

تابع "نحن نقوم بتقييم خياراتنا وسوف نقرر الخيار المناسب".

ولم يتسن، الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإيرانية، غير أن طهران نفت في وقت سابق علاقاتها بتلك الهجمات.

السعودية أوقفت نحو نصف إنتاجها من النفط بعد هجمات الحوثيين على منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو

تصريحات غوتيريش

الأربعاء الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، أن فريقاً من خبراء المنظمة في طريقهم إلى السعودية للتحقيق في الهجمات التي استهدفت منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو"، شرقي المملكة.

قال للصحفيين في نيويورك إن إرسال فريق الخبراء إلى السعودية يأتي في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2321، الصادر في يوليو/ تموز 2015، بخصوص البرنامج النووي الإيراني، والذي طالب طهران بعدم إجراء أي تجارب لصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

ومنتصف الشهر الجاري، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو"، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة "الحوثي" اليمنية.

واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، السبت، إيران بالوقوف وراء الهجوم، مقابل نفي طهران لذلك.