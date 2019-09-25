الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين بينهم وزير القدس في السلطة

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية فادي الهدمي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن اعتقال الهدمي تم بعد مداهمة منزله في القدس المحتلة، علما بأنه سبق اعتقاله عدة مرات منذ تعيينه في منصبه في أبريل/ نيسان الماضي.

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الوكالة أضافت أن شرطة الاحتلال استدعت أيضا محافظ القدس المحتلة في السلطة الفلسطينية عدنان غيث للتحقيق، بعد أن داهمت منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن اعتقال الهدمي جرى "للاشتباه فيه بخرق اتفاق التطبيق الموقع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية"، مضيفة أن الهدمي يخضع للتحقيق حاليا "على أن يتم الإفراج عنه في وقت لاحق على ما يبدو".

اعتقالات في الضفة

اعتقل جيش الاحتلال 7 فلسطينيين، في مناطق متعددة من الضفة الغربية، خلال ساعات الليلة الماضية.

الجيش قال في بيان، الأربعاء، إنه "تم اعتقال الفلسطينيين بشبهة الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية، وتمت إحالتهم للتحقيق".

وفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى نحو 5700 معتقل.

اعتقال طالب

اعتقل الاحتلال أيضا اليوم الأربعاء، طالبا جامعيا من بلدة بيرزيت شمالي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

شهود عيان قالوا لوكالة الأناضول إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت بلدة بيرزيت، واقتحمت منازل يسكنها طلبة، واعتقلت الطالب نظام امطير، واحتجزت عدد من الطلبة قبل أن تخلي سبيلهم.

عادة ما ينظم طلبة جامعة بيرزيت مسيرات منددة بالاحتلال، وتضامنا مع المعتقلين في السجون الإسرائيلية، على نقاط التماس مع الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي يؤدي لاندلاع مواجهات.

الحركة الطلابية بجامعة بيرزيت (مواقع التواصل)

"إرهاب يومي"