ألمانيا: القمع المتزايد للمتظاهرين في مصر لن يسهم في استقرارها

أعلنت الحكومة الألمانية أنها تنتظر من السلطات المصرية عدم الإبقاء على الأشخاص الذين تم اعتقالهم بعد مظاهرات يوم الجمعة الماضي بدون اتهامات.

القمع لن يحقق الاستقرار

قال متحدث باسم الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء:" وفقا لمعلومات غير مؤكدة، تم القبض على نحو 1000 شخص حتى الآن بعد مظاهرات العطلة الأسبوعية الماضية".

أضاف المتحدث أن حكومة بلاده تفترض أن الأشخاص الذين لم تتمكن السلطات من توجيه اتهامات إليهم، سيتم " إطلاق سراحهم فورا".

ذكر المتحدث أن ألمانيا أوضحت في مجلس حقوق الإنسان في جنيف أنه "من وجهة نظرنا لن يسهم تنامي قمع المجتمع المدني والصحافة الحرة في مصر في استقرارها ".

استطرد أن القمع المتنامي سيؤدي، على العكس من ذلك، إلى "تشدد وتطرف عنيف".

إلغاء لقاء ميركل والسيسي

تم إلغاء محادثات كانت مزمعة بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول أمس الإثنين في نيويورك على هامش قمة الأمم المتحدة.

قال شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، إن" المحادثات لم يتم إجراؤها لأسباب لوجستية"، مشيرا إلى أن عدم تعويض عقد اللقاء في اليوم التالي (أمس الثلاثاء) ليس قرارا سياسيا بل بسبب ازدحام حركة النقل في نيويورك وازدحام جدول مواعيد ميركل والسيسي.

والتقى السيسي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي قال إن السيسي عمل على إرساء " النظام" في مصر.

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