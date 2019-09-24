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سياسة|الجزائر

وفاة ثمانية رضع في حريق بمستشفى ولادة في الجزائر

مستشفى الأم والطفل في ولاية الوادي
مستشفى الأم والطفل في ولاية الوادي
24/9/2019

لقي ثمانية أطفال رضع حتفهم في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء جراء حريق في مستشفى للولادة في ولاية الوادي شرقي الجزائر.

التفاصيل
  • مسؤول في الدفاع المدني الجزائري: الحريق شب في 03:50 صباحا في مستشفى "الأم والطفل" في ولاية الوادي على بعد 500 كيلومتر جنوب شرقي الجزائر.
  • المسؤول: الفرق تمكنت من إنقاذ 11 طفلا و107 نساء و28 من الموظفين.
  • المسؤول: "للأسف توفي ثمانية أطفال رضع، بعضهم من الحروق وآخرون من جراء الاختناق بالدخان".
  • ونشرت العشرات من عربات الإطفاء للسيطرة على الحريق.
  • لم تعرف بعد أسباب الحريق.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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