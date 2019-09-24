وفاة ثمانية رضع في حريق بمستشفى ولادة في الجزائر

لقي ثمانية أطفال رضع حتفهم في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء جراء حريق في مستشفى للولادة في ولاية الوادي شرقي الجزائر.
التفاصيل
- مسؤول في الدفاع المدني الجزائري: الحريق شب في 03:50 صباحا في مستشفى "الأم والطفل" في ولاية الوادي على بعد 500 كيلومتر جنوب شرقي الجزائر.
- المسؤول: الفرق تمكنت من إنقاذ 11 طفلا و107 نساء و28 من الموظفين.
- المسؤول: "للأسف توفي ثمانية أطفال رضع، بعضهم من الحروق وآخرون من جراء الاختناق بالدخان".
- ونشرت العشرات من عربات الإطفاء للسيطرة على الحريق.
- لم تعرف بعد أسباب الحريق.