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سياسة

محمد علي: ضباط مصريون يخططون لقتلي في إسبانيا (فيديو)

رجل الأعمال محمد علي
رجل الأعمال محمد علي
23/9/2019

قال الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي، صباح الثلاثاء، إنه يحمل السلطات الإسبانية المسؤولية الكاملة عن حياته، مشيرا إلى أن ضباطا مصريين اتفقوا مع أشخاص في إسبانيا على قتله.

وأضاف "علي" أنه منذ أسبوعين يهرب منهم، لكنهم توصلوا إلى مكانه ولن يستطيع الهروب ثانية. وقال "لو قُتلت أنا والشهداء دمي في رقبتكم يا مصريين".

وخرجت مظاهرات يوم الجمعة والسبت الماضين في ميدان التحرير وسط القاهرة ومحافظات الإسكندرية والسويس والدقهلية ومرسى مطروح ودمياط للمطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابة لدعوة "علي" المقيم في إسبانيا.
وكشف "علي" في سلسلة فيديوهات عن وقائع فساد تطال الرئيس المصري وزوجته وقيادات في القوات المسلحة.

وارتفع عدد المعتقلين على خلفية مظاهرات الجمعة والسبت إلى 516 شخصا، بحسب آخر إحصاء للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (غير حكومي).

ودعا محمد علي المصريين إلى الخروج في مظاهرات حاشدة يوم الجمعة المقبل للمطالبة برحيل السيسي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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