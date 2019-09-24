فورين بوليسي: هل تكون إدلب "غزة جديدة"

قالت الباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف إن محافظة إدلب المحررة في شمال غربي سوريا على أعتاب مستقبل "مرعب":إما الخضوع لحكم مسلحين أو مواجهة قتل جماعي من قبل النظام السوري المستبد.

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