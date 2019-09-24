شاهد: محمد علي يؤكد هروبه من القتل ويجدد دعوته الشعب المصري للتظاهر

قال الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي إنه استطاع الهرب من القتل، مجددا دعوته للشعب المصري بالنزول إلى الميادين العامة يوم الجمعة المقبل.

ماذا قال محمد علي؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في محاولة لتقديم الدعم له بعد شعوره باهتزاز موقف السيسي على صعيد الجبهة الداخلية.

ترمب حاول التقليل من المظاهرات التي خرجت يوم الجمعة الماضي تطالب برحيل السيسي.

السيسي باع مصر مقابل الاحتفاظ بحكمه.

ترمب يدعم السيسي حفاظا على مصالحه معه.

ملصقات تدعو للتنحي

ظهرت في الشوارع المصرية، الثلاثاء، ملصقات تدعو الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنحي.

شددت السلطات حملات التفتيش والاعتقالات، في حين اعتبر السيسي خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن سعي "الإسلام السياسي" للوصول إلى الحكم هو سبب الفوضى بالمنطقة.

انتشرت صور تحمل شعار "ارحل يا سيسي" في منطقتي المطرية بالقاهرة وإمبابة بالجيزة، وذلك بالتزامن مع دعوات للنزول يوم الجمعة المقبل للتظاهر ضد الرئيس.

في سياق متصل، انتشرت عدة كمائن أمنية في وسط القاهرة معززة بسيارات مدرعة، وقام أفراد الأمن في ميدان رمسيس بتفتيش الهواتف المحمولة لمعظم المارة وعلى رأسهم الشباب، وخاصة تطبيقي فيسبوك وتويتر.

منذ فجر اليوم، أكد العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أن موقعي تويتر وفيسبوك تعرضا لحجب جزئي.

حملات أمنية