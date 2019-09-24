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سقوط صاروخين قرب السفارة الأمريكية بوسط بغداد

مجمع السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في بغداد
مجمع السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في بغداد
24/9/2019

قال مسؤولون أمنيون إن صاروخين أطلقا باتجاه المنطقة الخضراء الحصينة بالعاصمة العراقية بغداد الإثنين وسقطا بالقرب من السفارة الأمريكية.

التفاصيل
  • وكالة فرانس برس عن مصادر أمنية أجنبية داخل المنطقة الخضراء: صاروخ كاتيوشا سقط قرب السفارة الأمريكية، وسقط آخر داخلها على بعد ثلاثة أمتار من البوابة الجنوبية الغربية.
  • فرانس برس: تم تحديد موقع انطلاق الصواريخ وهي منطقة هور رجب الواقعة في جنوب بغداد، والتي تضم فصائل عدة موالية لإيران.    
  • الوكالة: مصادر غربية داخل المنطقة الخضراء قالت إنه سمع صفّارات الإنذار من داخل سفارة الولايات المتحدة مرتين متتاليتين.
  • وتضم المنطقة الخضراء سفارات أجنبية ومبان للحكومة العراقية.
  • ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين.
  • وذكر بيان لسلطات الأمن العراقية أن أحد الصاروخين انفجر داخل المنطقة الخضراء بينما سقط الآخر في نهر دجلة ولم تأت على ذكر للسفارة الأمريكية.
خلفيات
  • سقط صاروخ أطلق من شرق بغداد في نفس المنطقة في مايو/أيار قرب السفارة الأمريكية ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه أيضا.
  • ويخشى العراق، وهو حليف رئيسي للولايات المتحدة وإيران، من الوقوع في قلب صراع إقليمي بين واشنطن وطهران.
  • ويستضيف العراق قوات أمريكية ويوجد به أيضا فصائل مسلحة موالية لإيران.
  • وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران في هجمات وقعت مؤخرا منها الهجوم على منشأتي نفط بالسعودية يوم 14 سبتمبر أيلول لكن طهران تنفي الاتهام.
  • ويقول البلدان إنهما لا يريدان الحرب.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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