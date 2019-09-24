سقوط صاروخين قرب السفارة الأمريكية بوسط بغداد

قال مسؤولون أمنيون إن صاروخين أطلقا باتجاه المنطقة الخضراء الحصينة بالعاصمة العراقية بغداد الإثنين وسقطا بالقرب من السفارة الأمريكية.

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وكالة فرانس برس عن مصادر أمنية أجنبية داخل المنطقة الخضراء: صاروخ كاتيوشا سقط قرب السفارة الأمريكية، وسقط آخر داخلها على بعد ثلاثة أمتار من البوابة الجنوبية الغربية.

فرانس برس: تم تحديد موقع انطلاق الصواريخ وهي منطقة هور رجب الواقعة في جنوب بغداد، والتي تضم فصائل عدة موالية لإيران.

الوكالة: مصادر غربية داخل المنطقة الخضراء قالت إنه سمع صفّارات الإنذار من داخل سفارة الولايات المتحدة مرتين متتاليتين.

وتضم المنطقة الخضراء سفارات أجنبية ومبان للحكومة العراقية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين.

وذكر بيان لسلطات الأمن العراقية أن أحد الصاروخين انفجر داخل المنطقة الخضراء بينما سقط الآخر في نهر دجلة ولم تأت على ذكر للسفارة الأمريكية.

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