دوريات تركية أمريكية مشتركة شرق الفرات

بدأت صباح اليوم الثلاثاء، الدورية البريّة المشتركة الثانية بين القوات التركية والأمريكية في مناطق شرق الفرات السورية، في إطار جهود تشكيل "المنطقة الآمنة".

التفصيل:

سيرت الولايات المتحدة وتركيا دورية ثانية مشتركة في شمال شرقي سوريا الثلاثاء كجزء من الخطط لإقامة منطقة "آمنة" بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع التركية.

عبرت أربع مدرعات الحدود للانضمام إلى القوات الأمريكية في سوريا، لتسيير دوريات في محيط بلدة تل أبيض، وقالت الوزارة أنه تم أيضا نشر طائرات مسيرة.

المدرعات التركية، عبرت إلى الجانب السوري من قضاء أقجة قلعة التابعة لولاية شانلي أورفة، للمشاركة في الدورية البرية الثانية، في ريف مدينة تل أبيض التابعة لمحافظة الرقة السورية.

تم تسيير أول دورية من هذا النوع في الثامن من سبتمبر/ أيلول الجاري.

الاتفاق الأمريكي التركي: