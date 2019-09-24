خان يطالب ترمب باستخدام نفوذه لحل مشكلة كشمير

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن أمله في أن تلتقي الهند وباكستان لحل خلافاتهما بشأن كشمير بينما حثه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على استخدام النفوذ الأمريكي للمساعدة.
التفاصيل
- التقى ترمب وخان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس الإثنين.
- ويلتقي الرئيس الأمريكي برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هذا الأسبوع.
- وعاود ترمب التأكيد لخان على استعداده للوساطة بين الهند وباكستان بشأن كشمير.
- وقال ترمب: "إذا كان يمكنني المساعدة فإني أود فعل ذلك… أريد أن يلقى الجميع معاملة جيدة".
- وأبلغ خان الرئيس الأمريكي بأن كشمير تواجه أزمة إنسانية مع وجود الملايين تحت الحصار.
- وطالب خان ترمب أن يناشد مودي رفع الحصار، قائلا إن الأزمة قد تتفاقم.
- خان: "هناك مسؤولية تقع على عاتق أقوى دولة في العالم".
- وقال خان "على الأقل ارفع الحصار".
خلفيات
- إقليم كشمير ذو الأغلبية المسلمة هو بؤرة توتر بين الهند وباكستان المسلحتين نوويا.
- وتحكم كل منهما جزءا من الإقليم بينما تطالبان بالسيادة عليه كاملا، وخاضتا اثنتين من حروبهما الثلاث بشأنه.