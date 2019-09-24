حركة النهضة التونسية تدعم قيس سعيد في انتخابات الرئاسة

أعلن مجلس شورى حركة "النهضة" التونسية، رسميًا، مساندته لمرشح الرئاسة المستقل، قيس سعيد، في الجولة الثانية المرتقبة من السباق.

وتصدّر سعيد السباق الرئاسي الانتخابي في تونس بـ 18.4 بالمئة من أصوات الدور الأول، تبعه مرشح حزب "قلب تونس"، نبيل القروي بـ 15.58% من الأصوات، وفق نتائج نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

النهضة تدعم سعيد

في بيان أصدره مجلس شورى حركة النهضة، عقب اجتماع عقده في دورة استثنائية، مساء أمس الإثنين، أكد أن النهضة تدعو "عموم الناخبين إلى التصويت له (قيس سعيد)".

في وقت سابق من الثلاثاء، صرّح القيادي في "النهضة"، عبد اللطيف المكي، أن مجلس شورى الحركة قرّر دعم المرشح قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المبكرة.

أضاف المكي، أن أغلبية أعضاء مجلس الشورى المجتمع ليلة الإثنين، الثلاثاء، قرروا دعم قيس سعيد.

كانت تصريحات سابقة لرئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني، ورئيس الحركة راشد الغنوشي،قد أفادت بأن الحركة تتجه لدعم سعيد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية المبكرة.

في سياق متصل بنتائج الدور الأول للانتخابات، أكدت النهضة أنها "تلقّت بكل اهتمام رسائل الشعب التونسي من خلال نتائج الدور الأول، وخاصة ما تعلق منها بالتجديد والإصلاح ومحاربة الفساد".

مجلس شورى النهضة قرر تخصيص دورته القادمة للتقييم والنقد الذاتي للتجربة الماضية واستخلاص أهم الدروس منها.

قيس سعيد تصدر السباق الرئاسي الانتخابي في تونس بـ 18.4 بالمئة تبعه نبيل القروي بـ 15.58% من الأصوات

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