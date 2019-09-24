تقرير: تحديات مختلفة تدفع المعارضة السورية لإعادة التشكل

قال تقرير لمركز الجزيرة للدراسات إن تغير الواقع العسكري في سوريا إثر سيطرة النظام السوري وحلفائه على معظم البلاد جعل المعارضة السورية تمر بتحديات ومرحلة إعادة التشكل.

أبرز ما ورد في التقرير

بدأت مرحلة جديدة من التشكل السياسي في سوريا مع سيادة الأدوات العسكرية والترهل في الأداء السياسي.

تشتت المعارضة العسكرية لغياب أطر التنسيق والتشبيك بين الشق العسكري والسياسي.

من أسباب ذلك التشتت أيضاً اختلال موازين القوى و"الفصائلية" والاقتتال الداخلي والتحكم الخارجي.

بالتزامن مع تعثر مسار العملية السياسية واختلال موازين القوى العسكرية، تقلصت خيارات المعارضة المسلحة.

رافقت حالة التدهور التي شهدتها المعارضة السياسية والعسكرية؛ جملة من الاختلالات البنيوية والوظيفية فيها.

حصر الفعل العسكري والسياسي للمعارضة منذ معركة حلب الشرقية عام 2016، برد الفعل والسياسة الدفاعية.

تماهت المعارضة مع الحلفاء تماهيًا تامًّا سواء على مستوى قرارها السياسي أو حتى العسكري.

فرض التدخل الروسي على المعارضة السورية مناخات بالغة الصعوبة على المستويين السياسي والأمني.

أسهم هذا التدخل في إخراج المعارضة من معظم المناطق الحيوية للنظام.

تسبب ذلك بمحاصرة المناطق المتبقية من المعارضة السورية، بخيارات لا تتجاوز ثنائية "الرضوخ-التهجير".

أسهم التعثر في مسار جنيف وسيادة مسار أستانة، في إحداث تحولات رئيسية في بنية المعارضة، ودفعها نحو تشكلات عدة.

تبدل في عناصر التسوية

أضاف التقرير أنه وفق المدخلات والنتائج الراهنة، فإن العملية السياسية في سوريا، تسير نحو سيناريوهات يتحكم "المنتصر" بشروط فاعليتها أو تجاهلها كليا.

لا تخرج العملية الراهنة عن كونها إطارًا لتكريس "الحل السياسي وفق المتخيل الروسي" مهما كان طرح الصفقة، خاصة بعدما ضمنت موسكو "أستانة" مسار جنيف.

وفق التقرير فإنّ مؤشرات الاستقرار الحقيقي في سوريا لاتزال غائبة؛ لكنْ هناك واقع عسكري جديد ليس الفاعلون السوريون هم الطرف المؤثر فيه.

تتداخل في هذا الواقع، كل من روسيا وتركيا وإيران والولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي والخليج والأردن والعراق ولبنان.

خلص تقرير مركز الجزيرة، إلى أن المعارضة السورية، تشهد ما يمكن تسميته: إعادة تشكل، تحاول فيها أن تتصدى لتحديات الواقع السياسي والعسكري.

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