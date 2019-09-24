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ترمب: لست قلقا من مظاهرات مصر والسيسي "زعيم عظيم" (فيديو)

23/9/2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الإثنين، إنه ليس قلقا من المظاهرات التي خرجت في مصر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمطالبة برحيله عن السلطة.

ووصف ترمب السيسي خلال لقاءه على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بـ "الزعيم العظيم".

أبرز تصريحات ترمب
  • الفوضى كانت تعم مصر لكنها لم تعد موجودة بعد قدوم السيسي.
  • مصر بلد مميز ومكان مهم وعدد سكانها هو الأكبر في المنطقة.
أبرز تصريحات السيسي
  • الرأي العام في مصر لن يقبل بتواجد الإسلام السياسي في السلطة مرة أخرى ورفض هذا عندما تولوا السلطة لمدة عام.
  • المنطقة ستظل في حالة من عدم الاستقرار طالما كان هناك إسلام سياسي يسعى للوصول إلى السلطة.
خلفيات
  • خرجت مظاهرات يوم الجمعة والسبت الماضيين في ميدان التحرير وسط القاهرة ومحافظات الإسكندرية والسويس والدقهلية ومرسى مطروح ودمياط للمطالبة برحيل السيسي.
  • كانت هذه أول مظاهرات ضد الرئيس المصري منذ سنوات وجاءت استجابة لدعوة المقاول والفنان المصري محمد علي الذي كشف في سلسلة فيديوهات عن وقائع فساد قال إنها تطال الرئيس المصري ومؤسسة الجيش في مصر.
  • ارتفع عدد المعتقلين على خلفية مظاهرات الجمعة والسبت إلى 516 شخصا، بحسب آخر إحصاء للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (غير حكومي).
  • دعا محمد علي المصريين إلى الخروج في مظاهرات حاشدة يوم الجمعة المقبل للمطالبة برحيل السيسي.
المصدر : الجزيرة مباشر
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