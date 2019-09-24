ترمب: لست قلقا من مظاهرات مصر والسيسي "زعيم عظيم" (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الإثنين، إنه ليس قلقا من المظاهرات التي خرجت في مصر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمطالبة برحيله عن السلطة.

ووصف ترمب السيسي خلال لقاءه على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بـ "الزعيم العظيم".

أبرز تصريحات ترمب

الفوضى كانت تعم مصر لكنها لم تعد موجودة بعد قدوم السيسي.

مصر بلد مميز ومكان مهم وعدد سكانها هو الأكبر في المنطقة.

أبرز تصريحات السيسي

الرأي العام في مصر لن يقبل بتواجد الإسلام السياسي في السلطة مرة أخرى ورفض هذا عندما تولوا السلطة لمدة عام.

المنطقة ستظل في حالة من عدم الاستقرار طالما كان هناك إسلام سياسي يسعى للوصول إلى السلطة.

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