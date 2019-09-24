بعد اجتماع الرئيس الإسرائيلي.. توجه لحكومة وحدة وطنية

باتت مسألة تكوين حكومة وحدة إسرائيلية، أقرب السيناريوهات المتوقعة خلال الأيام القادمة، بعد اجتماع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، مع بنيامين نتنياهو وبيني غانتس.

التفاصيل:

واجتمع في هذا الصدد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه بيني غانتس، مساء الإثنين، كما عقد المتنافسان محادثات بشأن الحكومة المقترحة، تركزت على من يقود الحكومة أولا في اتفاق على تناوب زعامتها.

اجتماع ثلاثي:

في أعقاب الاجتماع الذي غادره ريفلين بعد ساعة لإعطاء غانتس ونتنياهو فرصة الحوار المباشر، قال إنه "لقد اتخذنا خطوة مهمة الليلة، والتحدي الأول الآن هو بناء قناة حوار مباشر وثقة بين الطرفين".

أصدر نتنياهو وغانتس بيانا صحفيا، بعد الاجتماع جاء فيه" بعد دعوة الرئيس ريفلين، ناقش نتنياهو وغانتس سبل النهوض بوحدة إسرائيل واتفقا على أن يجتمع قادة وفود التفاوض للحزبين غدا".

دعا ريفلين، غانتس ونتنياهو إلى اجتماع آخر مساء الأربعاء المقبل في مقر إقامته، علما بأن يوم الأربعاء هو الموعد المحدد لتسليم النتائج الرسمية النهائية للانتخابات.

أوضح ريفلين، للطرفين أنه" لم يكن هناك مرشح واضح حظي بتوصية 61 عضو كنيست لتكليفه بتشكيل الحكومة، وبالتالي فإن التقدير الذي يكفله القانون للرئيس بات أوسع من أي وقت مضى".

ريفلين شدد خلال الاجتماع على أنه "نظرا للوضع الراهن فإن تمديد فترة حكومة انتقالية يضر بشكل خطير بمواطني إسرائيل وقدرتنا على مواجهة التحديات التي نواجهها".

وتابع "الجمهور يتوقع منا إيجاد الحلول ومنع انتخابات ثالثة، سواء كان ذلك على حسابكما الشخصي أو الأيديولوجي" معتبرا أن "هذا ليس وقت المقاطعة" في إشارة إلى استعداد حزب (كاحول لافان) تشكيل حكومة مع الليكود من دون نتنياهو.

ريفلين:" إمكانية تشكيل حكومة مشتركة ومنصفة لا تزال ممكنة، وإنه بإمكانها ويتحتم عليها كذلك أن تعبر عن أصوات مختلفة ومتنوعة في المجتمع".

اجتماع مغلق.. وحكومة وحدة:

الاجتماع المغلق استمر مدة ثلاث ساعات، حاول خلاله ريفلين إقناع غانتس ونتنياهو، بالاتفاق على تشكيل حكومة وحدة بعد الانتخابات التي أوصلت البلاد إلى طريق مسدود.

خلصت المشاورات التي أطلقها ريفلين، يوم الأحد، بهدف تسوية المأزق، إلى حصول نتنياهو، على 55 توصية، مقابل 54 توصية لغانتس، حيث أوصى لصالح نتنياهو (الليكود، وإلى اليمين) و(شاس) و(يهدوت هتوراه).

وأوصى لصالح غانتس 10 نواب من القائمة المشتركة و(المعسكر الديمقراطي) و(تحالف العمل) و(غيشر) في حين امتنع التجمّع الوطني الديمقراطي وعن التصويت لصالح أي من المرشّحين.

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