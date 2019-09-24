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اليمن: الحوثيون يتهمون التحالف السعودي الإماراتي بقتل 16 مدنيا

جماعة الحوثي اتهمت قوات التحالف السعودي الإماراتي بقتل 16 مدنيا في غارتين جويتين على منزل بمحافظة الضالع وسط اليمن
جماعة الحوثي اتهمت قوات التحالف السعودي الإماراتي بقتل 16 مدنيا في غارتين جويتين على منزل بمحافظة الضالع وسط اليمن
24/9/2019

اتهمت جماعة الحوثي، الثلاثاء، قوات التحالف السعودي الإماراتي بقتل 16 مدنيا في غارتين جويتين على منزل بمحافظة الضالع وسط اليمن.

ضربة جوية تقتل نحو 16 في محافظة الضالع
  • أوضح بيان مقتضب للمتحدث العسكري لجماعة "الحوثي" يحيى سريع، اطلعت عليه أن "الحصيلة النهائية لقصف قوى العدوان (التحالف السعودي الإماراتي) لبيت المواطن عباس الحالمي، في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع بلغت 16 قتيلا".
  • أضاف أن "من بين القتلى 7 أطفال و4 نساء، فيما جرح أحد المسعفين"، مشيرًا أنهم سقطوا بغارتين جويتين للتحالف.
  • لم يصدر على الفور تعليق من قبل التحالف الذي تقوده السعودية حول ما أوردته الجماعة، لكنه سبق أن أصدر بيانات تؤكد التزامه بتجنب استهداف المدنيين.
  • جاء الهجوم بعد 4 أيام من إعلان الحوثيين عزمهم وقف شن هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على السعودية إذا أوقف التحالف بقيادة السعودية هجماته على اليمن.
  • المتحدث باسم التحالف السعودي الإماراتي قال في وقت لاحق، الثلاثاء، إن قوات الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا من عمران شمال غربي العاصمة صنعاء لكنه سقط في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأعلن الحوثيون هذا الشهر مسؤوليتهم عن هجوم على منشأتي نفط سعوديتين أسفر عن خفض إنتاج المملكة من الخام إلى النصف. وتتهم واشنطن والرياض إيران بالمسؤولية عن هذا الهجوم.

خلفيات
  • للعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
  • منذ مارس/آذار 2015 تقود السعودية تحالفا تدخل في اليمن لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي أطاح بها الحوثيون من صنعاء في أواخر عام 2014.
  • شن التحالف الذي تقوده السعودية غارات جوية كثيرة على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
  • أدى القتال المشتعل باليمن إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية العام 2016، ودفعت ملايين السكان إلى شفا المجاعة حسب تقديرات أممية في 17 يونيو/ حزيران 2019.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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