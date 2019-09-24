المعارضة ردا على سقطة عمرو أديب: معركتنا مع السيسي وليس ذيوله

آثار الإعلامي المصري المقرب من النظام عمرو أديب حالة من الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، بعد سقطة مهنية وقع فيها مساء الأحد الماضي.

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وأعلن عمرو أديب أن ضيفه في حلقة الأحد هو محمود عبد الفتاح السيسي، لتتناقل الصحف المصرية المحسوبة على النظام وأجهزة الأمن المصرية الخبر باهتمام بالغ باعتباره أول ظهور لنجل الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعمل وكيلا بجهاز المخابرات العامة.

لكن الضيف المنتظر لم يكن نجل السيسي، بل ثلاثة أشخاص هم ملاك سلسلة من الصيدليات الجديدة التي أثارت الجدل خلال الأيام الماضية باعتبارها تابعة للجيش، وهو ما نفاه المتحدث باسم الجيش المصري، وكان من بينهم صيدلي يدعى محمود حمدي عبد الفتاح السيسي.

وأثار اسم محمود السيسي جدلا واسعا خلال الأيام الماضية بوصفه المتحكم الفعلي في الأجهزة الأمنية المصرية، ونسبت إليه وقائع فساد، كما اتهمه الناشط السيناوي مسعد أبو فجر بالوقوف وراء الفوضى في سيناء.

ووصف الكاتب الصحفي سليم عزوز ما قام به عمرو أديب بالتضليل والغش والتدليس.

وقال عزوز للمسائية على الجزيرة مباشر أمس الإثنين إن ما حدث لا يمكن أن يكون قد تم بدون توجيه وإن عمرو أديب لم يتصرف من تلقاء نفسه.

