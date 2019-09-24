الشرطة المصرية تعلن قتل 6 من جماعة الإخوان المسلمين بالقاهرة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان، الثلاثاء، قتل 6 من "عناصر جماعة الإخوان المسلمين" بمدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة إثر تبادل النيران بينهم وبين قوات الأمن على حد قولها.
وتشن السلطات المصرية منذ فبراير/شباط 2018، عملية واسعة النطاق "لمكافحة الإرهاب" في شتى أنحاء البلاد خصوصا في شمال سيناء وهي المنطقة التي شهدت نشاطا مكثفا من مجموعات مسلحة على مدار السنوات الست الماضية، ومنذ ذلك قتل مئات من رجال الأمن والجيش في هجمات تنسب إلى مسلحين.
لكن الناشط السيناوي المعروف مسعد أبو فجر حمل في فيديوهات قام ببثها عبر صفحته على فيسبوك، الرئيس السيسي ونجله محمود، المسؤولية عن العمليات الإرهابية في سيناء، متهما جهاز المخابرات الحربية بتدبير العمليات الإرهابية هناك.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد أيدت على لسان متحدث باسمها عبر تغريدة على موقع تويتر "الحراك الجماهيري الذي اندلع مجددًا في مصر".
تحية إلى الثوار في كل ميادين العزة والكرامة.. وإلى الصامدين في زنازين الاعتقال والإخفاء القسري.. وإلى أرواح شهدائنا منذ ثورة يناير المجيدة وحتى يسقط الاستبداد العسكري وتعود مصر إلى مكانتها الرائدة على يد أبنائها الأحرار.. عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية.
— أحمد عاصم (@mbs_asem) September 21, 2019
كما أكد المكتب العام للإخوان في بيان "دعمه الكامل ومشاركته لأي حراكٍ جماهيري يعملُ على إسقاطِ الحكم العسكري، واستعادة مصر الثورة من جديد".