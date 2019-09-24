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سياسة

الشبكة السورية: التحالف الدولي قتل أكثر من 3 آلاف مدني سوري

1133 من الضحايا لقوا حتفهم في محافظة الرقة شرق سوريا
1133 من الضحايا لقوا حتفهم في محافظة الرقة شرق سوريا
24/9/2019

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة، ارتكبت 172 مجزرة منذ تدخلها في سوريا في سبتمبر/أيلول عام 2014.

أبرز ما ورد في تقرير الشبكة
  • قتل 924 طفلا و656 امرأة، على يد قوات التحالف الدولي منذ 23 سبتمبر/ أيلول 2014 وحتى 23 سبتمبر/ أيلول 2019.
  • 1133 من الضحايا لقوا حتفهم في محافظة الرقة شرق سوريا، و782 في محافظة حلب شمال البلاد.
  • التحالف ارتكب ما لا يقل عن 181 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، منها 16 على منشآت طبية، و25 على مدارس، و4 على أسواق.
  • أجبر القصف 560 ألف نسمة على النزوح من محافظات الرقة ودير الزور والحسكة.
  • القصف الذي شنَّته قوات التحالف الدولي حوَّل أحياء كاملة في مدن وقرى إلى ركام ومنازل غير صالحة للعيش.
  • التحالف الدولي والوحدات الكردية وتنظيم الدولة يتحملون مسؤولية الأزمة الإنسانية.
  • الوحدات الكردية احتجزت آلاف السكان المشرّدين في مخيمات تُسيطر عليها في الرقة ودير الزور والحسكة.
  • لاتزال الوحدات الكردية، تمنع عودة بعض النازحين إلى مناطقهم رغم انخفاض وتيرة المواجهات مع تنظيم الدولة.
ضحايا في قصف للتحالف الدولي على مدينة الرقة السورية
توصيات ومطالب
  • أوصى التقرير، قيادة التَّحالف الدولي، بضرورة تأمين استقرار سياسي واقتصادي في المناطق التي خرجت عن سيطرة تنظيم الدولة.
  • طالب بفتح تحقيقات في تجاوزات الوحدات الكردية، ومحاسبة قياداتها لضلوعها في عمليات تهريب النفط والغاز إلى مناطق سيطرة النظام السوري.
  • أكَّدت الشبكة على أهمية توفير سبل الحياة للمشردين قسرياً في مخيمات النزوح.
  • دعت لمحاسبة كل من أثبتت التَّحقيقات تورطه في هجمات تسبَّبت في وقوع مجازر بحق مدنيين.
  • شدد التقرير على ضرورة تأمين رعاية طبية مناسبة للمصابين والجرحى جراء عمليات القصف.
  • حثت الشبكة السورية المفوضية السامية لحقوق الإنسان على متابعة أوضاع النازحين والمشردين قسرياً شرق سوريا.
خلفيات
  • قيادة التحالف الدولي ذكرت في 29 أغسطس/آب، أنها شنت نحو 34 ألف غارة في إطار عملياتها ضد تنظيم الدولة، في سوريا والعراق.
  • قوات التحالف اعترفت بمقتل 1313 مدنياً خلال تلك العمليات.
  • لكن حصيلة الضحايا التي اعترف بها التحالف الدولي لا تتجاوز 43% مما وثقته الشبكة السورية في سوريا فقط.
  • أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أنها توثق الحد الأدنى نظراً للصعوبات والتحديات في منهجية ومعايير إثبات الحوادث.
  • الشبكة السورية لحقوق الإنسان منظمة حقوقية، مستقلة، تقول إنها تسعى لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا والدفاع عنها أمام المحافل والجهات الدولية.
المصدر : الشبكة السورية لحقوق الإنسان
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