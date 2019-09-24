أمير قطر: رفع الحصار والحوار غير المشروط هما السبيل لإنهاء الأزمة الخليجية

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، إن الاستقرار في منطقة الخليج العربي "حاجة إقليمية ودولية".

وأضاف آل ثاني، في كلمته أمام قادة العالم بالدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن "الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج تجعل من تحقيق الاستقرار فيها حاجة دولية، ونؤكد على موقفنا الثابت".

أبرز ما جاء في كلمة أمير قطر:

الحصار الجائر غير المشروع وغير المبرر الذي فرضته بعض الدول على قطر مازال مستمرا.

نحن المعتدى علينا نؤكد على موقفنا بأن الحوار غير المشروط، القائم على الاحترام المتبادل ورفع الحصار هو الحل للأزمة الخليجية.

حين وقفت هنا أمامكم قبل عامين وثلاثة أشهر من فرض الحصار كنت واثقا من صمود الشعب القطري وإخوانه المقيمين في قطر، وتجاوز آثار الحصار، بل والاستفادة من التحدي الذي فرض علينا رغم الثمن الذي دفعناه.

الحصار الجائر وغير المشروع وغير المبرر من بعض الدول ضد دولة قطر، أدى لشلل منظومة مجلس التعاون الخليجي.

استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية وحصار غزة وتكثيف الاستيطان في الجولان، هي أمور تجري بتحد علني للأمم المتحدة.

عقدنا اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وأعلنا تقديم 75 مليون دولار لدعم المكتب.

الأزمة الخليجية: