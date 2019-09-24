البث الحي
سياسة

أمير قطر: رفع الحصار والحوار غير المشروط هما السبيل لإنهاء الأزمة الخليجية

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في كلمته أمام قادة العالم بالدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في كلمته أمام قادة العالم بالدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك
24/9/2019

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، إن الاستقرار في منطقة الخليج العربي "حاجة إقليمية ودولية".

 

وأضاف آل ثاني، في كلمته أمام قادة العالم بالدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن "الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج تجعل من تحقيق الاستقرار فيها حاجة دولية، ونؤكد على موقفنا الثابت".

أبرز ما جاء في كلمة أمير قطر:
  • الحصار الجائر غير المشروع وغير المبرر الذي فرضته بعض الدول على قطر مازال مستمرا.
  • نحن المعتدى علينا نؤكد على موقفنا بأن الحوار غير المشروط، القائم على الاحترام المتبادل ورفع الحصار هو الحل للأزمة الخليجية.
  • حين وقفت هنا أمامكم قبل عامين وثلاثة أشهر من فرض الحصار كنت واثقا من صمود الشعب القطري وإخوانه المقيمين في قطر، وتجاوز آثار الحصار، بل والاستفادة من التحدي الذي فرض علينا رغم الثمن الذي دفعناه.
  • الحصار الجائر وغير المشروع وغير المبرر من بعض الدول ضد دولة قطر، أدى لشلل منظومة مجلس التعاون الخليجي.
  • استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية وحصار غزة وتكثيف الاستيطان في الجولان، هي أمور تجري بتحد علني للأمم المتحدة.
  • عقدنا اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وأعلنا تقديم 75 مليون دولار لدعم المكتب.
الأزمة الخليجية:
  • قامت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر بفرض حصار بري وجوي على قطر منذ يونيو/ حزيران 2015.
  • تتهم تلك الدول قطر بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم "الرباعي" بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
     
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

باكستان.. مئات الآلاف يشيعون زعيم جماعة قادت مظاهرات ضد فرنسا

أعداد كبيرة في تشييع جثمان خادم حسين رضوي (روتيرز)

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

استخدم بيانات وزيرة.. صحفي يخترق مؤتمرا سريا لوزراء دفاع الاتحاد الأوربي (فيديو)

وزيرة الدفاع الهولندية أنك بيليفيلد( وسط) (رويترز)

نداء إلى الشيخ راشد الغنوشي

الشيخ راشد الغنوشي
الأكثر قراءة

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)