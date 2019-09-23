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سياسة

مصر: اعتقال نحو 365 شخصا منذ مظاهرات الجمعة

هتافات مطالبة برحيل السيسي في ميدان التحرير سبتمبر 2019
هتافات مطالبة برحيل السيسي في ميدان التحرير سبتمبر 2019
22/9/2019

قالت مصادر حقوقية مساء الأحد، إن نحو 365 شخصا، جرى اعتقالهم منذ بدء مظاهرات الجمعة بمصر التي تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

التفاصيل
  • المحامي والناشط الحقوقي، خالد علي، قال عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، إن عدد "المتهمين (المقبوض عليهم) حتى الآن (مساء الأحد) 300" مشيرًا إلى عدم وجود حصر بأسمائهم بعد.
  • أوضح المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (غير حكومي/ مقره القاهرة)، في بيان أن عدد المقبوض عليهم منذ أحداث الجمعة حتى الساعة السابعة مساء الأحد، وصل إلى 356 شخصًا.
  • المركز قال إن "نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الأمن القومي) بدأت منذ فجر الأحد التحقيق مع مجموعات من المقبوض عليهم".
  • وفق حصر المركز شملت التوقيفات طلابًا وصحفيين وناشطين بالإضافة إلى اعتقالات عشوائية من مناطق متفرقة بينها وسط القاهرة ومحافظة السويس (شمال شرق).

استمرار الاعتقالات
  • اعتقلت الشرطة المصرية بعد ظهر الأحد المحامية المدافعة عن حقوق الانسان الحاصلة على جائزة لودوفيك تراريو العام 2014 ماهينور المصري.
  • المحامي طارق العوضي قال "تم توقيف ماهينور من قبل الشرطة فور خروجها من مقر نيابة أمن الدولة في القاهرة حيث حضرت التحقيقات بصفتها محامية مع عدد من الذين تم توقيفهم خلال التظاهرات" التي وقعت مساء الجمعة ومساء السبت.
  • سبق أن حوكمت ماهينور المصري وسجنت مرتين في عهد السيسي، وهي ناشطة سياسة ومدافعة عن حقوق الانسان. 
     

    الحقوقية المصرية ماهينور المصري
خلفيات
  • شهدت القاهرة ومدن مصرية عدة مساء الجمعة تظاهرات شارك فيها الآلاف للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي الموجود حاليا في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
  • تجددت التظاهرات مساء السبت في مدينة السويس (شرق، على قناة السويس). وتصدت الشرطة للمتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع.           
  • تقول السلطات المصرية إنها تلتزم بالقانون في مواجهة أي خروج عليه، رافضة اتهامات سابقة بالمساس بحق التعبير والتظاهر حال التزم بالشكل القانوني.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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