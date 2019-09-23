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سياسة|السعودية

مخاوف غربية شديدة بشأن سجل حقوق الإنسان السعودي

عاملات بنغلاديشيات عدن إلى دكا من السعودية بعد تعرضهن للتعذيب اللاإنساني على أيدي أرباب عملهن
عاملات بنغلاديشيات عدن إلى دكا من السعودية بعد تعرضهن للتعذيب اللاإنساني على أيدي أرباب عملهن
23/9/2019

أبدت 24 دولة أغلبها أوربية قلقها العميق، الإثنين، بشأن تقارير عن تعذيب واحتجاز غير قانوني ومحاكمات غير عادلة لنشطاء منهم نساء وصحفيون في السعودية.

التفاصيل
  • هذا هو ثاني بيان مشترك يقرأ أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف خلال ستة أشهر بعد أول توبيخ على الإطلاق للسعودية في المجلس في مارس/ آذار الماضي.
  • وقال دبلوماسيون إن سفيرة أستراليا سالي مانسفيلد قرأت أمام المجلس البيان الأحدث والذي كانت من بين الدول الموقعة عليه كذلك بريطانيا وكندا وألمانيا وبيرو.
خلفيات
  • كانت 36 دولة قد وجهت في مارس/ آذار الماضي توبيخا غير معتاد للسعودية أمام مجلس حقوق الإنسان.
  • وتأسس المجلس التابع للأمم المتحدة في عام 2006.
  • ودعا أعضاء المجلس آنذاك السعودية إلى القيام بتحقيق يتمتع بالاستقلال والشفافية في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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