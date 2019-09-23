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سياسة|لبنان

كاريكاتير على قناة لبنانية يثير انتقادات لترويجه للعنصرية

23/9/2019

أثار رسم كاريكاتير نشرته محطة تلفزيونية لبنانية موجة انتقادات واسعة واتهامات بالترويج للعنصرية لسخريته من الطلاب الأجانب في المدارس اللبنانية.

ما القصة؟

  • شهيب كان قد أكد في تغريدة سابقة له، أنه لن يسمح ببقاء أي طالب في لبنان خارج المدرسة مهما كانت جنسيته.

  • أظهر الكاريكاتير طالبين لبنانيين، وهما يقفان بالقرب من مدرسة لبنانية.
  • أشارت لافتة في الكاريكاتير إلى التململ من عدد الطلاب اللاجئين والأجانب في المدارس اللبنانية.
  • كتب على اللافتة بشكل ساخر: "نعتذر منكم، المدرسة ممتلئة بالسوريين والعراقيين والفلسطينيين والهنود والزنوج والأحباش والبنغلادشيين".
  • الكاريكاتير نشرته محطة "أو تي في" التلفزيونية التابعة للتيار الوطني في لبنان.
  • أسس التيار الوطني ورأسه سابقاً، رئيس الجمهورية اللبنانية الحالي ميشال عون.
ترويج للعنصرية
  • أثار الكاريكاتير موجة من الانتقادات والتغريدات الغاضبة في توتير اعتبرته ترويجاً للعنصرية.
  • الإعلامية ديما صادق هاجمت القناة التي عملت فيها خلال أربع سنوات، قائلة إنها نقطة سوداء في سجلها.
  • ديما صادق، وصفت في تغريدتها قناة "أو تي في"، التي نشرت الكاريكاتير، بخزان العنصرية.
  • الناشطة والإعلامية اللبنانية لارا صقر، وصفت الكاريكاتير في تغريدة لها، بالعنصري والمخجل والمعيب.
  • جاد ديميان، عضو في حزب القوات اللبنانية، قال إن الرسم يجسد العنصرية بأوقح مشاهدها وفق تعبيره.
  • اعتبر المغرد الذي يحمل اسم نجاد كبار، الكاريكاتير سياسة تحريض للقناة على الطائفية والعنصرية.
  • دعا مغرد آخر إلى إقفال المحطة، لعدم احترامها أدنى معايير حقوق الإنسان والمهنية، وفق تعبيره.
خطاب عنصري متصاعد

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1139585794384044032?ref_src=twsrc%5Etfw

  • أظهر مقطع متداول في يونيو/حزيران الماضي، وقفة احتجاجية أمام محل للمأكولات السورية، طالب خلاله لبنانيون متظاهرون بخروج السوريين من لبنان.
  • في 12 يونيو/حزيران الماضي، قالت منظمة العفو الدولية، إن هجمات جرت ضد لاجئين في مخيمات بسهل البقاع في لبنان، أجبرت المئات منهم على المغادرة.
  • المنظمة أكدت تصاعد العداء ضد اللاجئين السوريين، لإجبارهم على مغادرة لبنان.
  • العفو الدولية: عمليات الإخلاء غير القانونية، وحظر التجوال والمداهمات تجعل الحياة لا تطاق للاجئين في لبنان.
  • في 5 سبتمبر/أيلول 2018، نشرت قناة "إم تي في" اللبنانية، تقريرا قالت فيه إن النازحين السوريين هم أحد أسباب ارتفاع عدد المصابين بمرض السرطان في لبنان.
المصدر : الجزيرة مباشر
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