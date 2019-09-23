كاريكاتير على قناة لبنانية يثير انتقادات لترويجه للعنصرية

أثار رسم كاريكاتير نشرته محطة تلفزيونية لبنانية موجة انتقادات واسعة واتهامات بالترويج للعنصرية لسخريته من الطلاب الأجانب في المدارس اللبنانية.
ما القصة؟
- شهيب كان قد أكد في تغريدة سابقة له، أنه لن يسمح ببقاء أي طالب في لبنان خارج المدرسة مهما كانت جنسيته.
- أظهر الكاريكاتير طالبين لبنانيين، وهما يقفان بالقرب من مدرسة لبنانية.
- أشارت لافتة في الكاريكاتير إلى التململ من عدد الطلاب اللاجئين والأجانب في المدارس اللبنانية.
- كتب على اللافتة بشكل ساخر: "نعتذر منكم، المدرسة ممتلئة بالسوريين والعراقيين والفلسطينيين والهنود والزنوج والأحباش والبنغلادشيين".
- الكاريكاتير نشرته محطة "أو تي في" التلفزيونية التابعة للتيار الوطني في لبنان.
- أسس التيار الوطني ورأسه سابقاً، رئيس الجمهورية اللبنانية الحالي ميشال عون.
ترويج للعنصرية
- أثار الكاريكاتير موجة من الانتقادات والتغريدات الغاضبة في توتير اعتبرته ترويجاً للعنصرية.
- الإعلامية ديما صادق هاجمت القناة التي عملت فيها خلال أربع سنوات، قائلة إنها نقطة سوداء في سجلها.
- ديما صادق، وصفت في تغريدتها قناة "أو تي في"، التي نشرت الكاريكاتير، بخزان العنصرية.
- الناشطة والإعلامية اللبنانية لارا صقر، وصفت الكاريكاتير في تغريدة لها، بالعنصري والمخجل والمعيب.
- جاد ديميان، عضو في حزب القوات اللبنانية، قال إن الرسم يجسد العنصرية بأوقح مشاهدها وفق تعبيره.
- اعتبر المغرد الذي يحمل اسم نجاد كبار، الكاريكاتير سياسة تحريض للقناة على الطائفية والعنصرية.
- دعا مغرد آخر إلى إقفال المحطة، لعدم احترامها أدنى معايير حقوق الإنسان والمهنية، وفق تعبيره.
خطاب عنصري متصاعد
https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1139585794384044032?ref_src=twsrc%5Etfw
- أظهر مقطع متداول في يونيو/حزيران الماضي، وقفة احتجاجية أمام محل للمأكولات السورية، طالب خلاله لبنانيون متظاهرون بخروج السوريين من لبنان.
- في 12 يونيو/حزيران الماضي، قالت منظمة العفو الدولية، إن هجمات جرت ضد لاجئين في مخيمات بسهل البقاع في لبنان، أجبرت المئات منهم على المغادرة.
- المنظمة أكدت تصاعد العداء ضد اللاجئين السوريين، لإجبارهم على مغادرة لبنان.
- العفو الدولية: عمليات الإخلاء غير القانونية، وحظر التجوال والمداهمات تجعل الحياة لا تطاق للاجئين في لبنان.
- في 5 سبتمبر/أيلول 2018، نشرت قناة "إم تي في" اللبنانية، تقريرا قالت فيه إن النازحين السوريين هم أحد أسباب ارتفاع عدد المصابين بمرض السرطان في لبنان.