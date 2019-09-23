كاريكاتير على قناة لبنانية يثير انتقادات لترويجه للعنصرية

أثار رسم كاريكاتير نشرته محطة تلفزيونية لبنانية موجة انتقادات واسعة واتهامات بالترويج للعنصرية لسخريته من الطلاب الأجانب في المدارس اللبنانية.

ما القصة؟

شهيب كان قد أكد في تغريدة سابقة له، أنه لن يسمح ببقاء أي طالب في لبنان خارج المدرسة مهما كانت جنسيته.

رغم كل التحديات لن نسمح ببقاء اي طالب خارج المدرسة في لبنان مهما كانت جنسيته وسنسعى لتأمين التعليم الشامل والعادل للجميع، فحق الانسان بالتعلم حق مقدس تكفله كافة المواثيق والشرائع الدولية. pic.twitter.com/RFLj8DjULQ — Akram Chehayeb (@ChehayebAkram) September 20, 2019

أظهر الكاريكاتير طالبين لبنانيين، وهما يقفان بالقرب من مدرسة لبنانية.

أشارت لافتة في الكاريكاتير إلى التململ من عدد الطلاب اللاجئين والأجانب في المدارس اللبنانية.

كتب على اللافتة بشكل ساخر: "نعتذر منكم، المدرسة ممتلئة بالسوريين والعراقيين والفلسطينيين والهنود والزنوج والأحباش والبنغلادشيين".

الكاريكاتير نشرته محطة "أو تي في" التلفزيونية التابعة للتيار الوطني في لبنان.

أسس التيار الوطني ورأسه سابقاً، رئيس الجمهورية اللبنانية الحالي ميشال عون.

ترويج للعنصرية

أثار الكاريكاتير موجة من الانتقادات والتغريدات الغاضبة في توتير اعتبرته ترويجاً للعنصرية.

الإعلامية ديما صادق هاجمت القناة التي عملت فيها خلال أربع سنوات، قائلة إنها نقطة سوداء في سجلها.

ديما صادق، وصفت في تغريدتها قناة "أو تي في"، التي نشرت الكاريكاتير، بخزان العنصرية.

الناشطة والإعلامية اللبنانية لارا صقر، وصفت الكاريكاتير في تغريدة لها، بالعنصري والمخجل والمعيب.

جاد ديميان، عضو في حزب القوات اللبنانية، قال إن الرسم يجسد العنصرية بأوقح مشاهدها وفق تعبيره.

اعتبر المغرد الذي يحمل اسم نجاد كبار، الكاريكاتير سياسة تحريض للقناة على الطائفية والعنصرية.

دعا مغرد آخر إلى إقفال المحطة، لعدم احترامها أدنى معايير حقوق الإنسان والمهنية، وفق تعبيره.

خطاب عنصري متصاعد

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1139585794384044032?ref_src=twsrc%5Etfw